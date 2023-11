Berti: "Sella, sarà una battaglia". L’ex ora è avversario: "Bei ricordi"

Domenica alla Baltur Arena (ore 18) sarà Cento contro Cividale, scontro diretto per provare a sganciarsi dalla zona calda, dove chi la spunterà, in qualche modo, metterà nei guai la rispettiva avversaria. Ma, soprattutto, sarà la prima sfida da ex di Matteo Berti contro la Benedetto, società che l’ha cullato nelle ultime tre stagioni e con cui, assieme, hanno raggiunto traguardi storici. Dalla salvezza al ritorno in Serie A2, nella stagione 2021, la sua prima all’ombra del Guercino, fino alla serie di quarti di finale playoff con Pistoia l’annata successiva, ad anticipare i momenti unici vissuti lo scorso campionato, giocato da protagonisti e chiuso alle spalle della sola Forlì, sommati alla finale di Coppa Italia a Busto Arsizio. Tre stagioni non certo banali, tra le più belle nella storia del club, che Berti porterà sempre con sé.

"Domenica mi farà un certo effetto tornare a calcare quel parquet – commenta il lungo classe ’98, cresciuto tra Petrarca Padova e Virtus Bologna –. Dopo essere stato il mio campo per tre anni, questa volta ci torno da avversario e sarà sicuramente particolare giocarci, ma allo stesso tempo anche speciale. Mi aspetto una partita da mille emozioni, un po’ ovviamente perché qui a Cento ho tanti amici e ci torno sempre volentieri, l’ho fatto anche da spettatore nella prima partita casalinga contro Forlì, e un po’ perché sia noi che la Sella ci giocheremo tanto domenica".

Qualche apparizione in Virtus, poi la parentesi alla Poderosa Montegranaro (1920), ma è alla Benedetto che Berti ha avuto l’occasione di mettersi finalmente in mostra. "Cento è stata la mia prima esperienza vera da senior, dove ho avuto spazio per esprimermi e dove mi sono state affidate delle responsabilità. Per questo, al di là del miglioramento tecnico, qui sono maturato anche come persona. Io come anche la società stessa, che ho visto crescere da vicino nel corso degli anni: dalla ristrutturazione del palazzetto, fino ai playoff e alla finale di Coppa Italia. Sono stati anni belli, intensi, che porterò nel cuore. La stagione più bella? Senza dubbio la scorsa, sia a livello personale che di gruppo: ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni".

La carriera lo ha portato in Friuli, a vivere una delle realtà più belle della nostra pallacanestro. "A Cividale sto bene, la società è seria, c’è una bella organizzazione e non ci fanno mancare nulla. Come la Benedetto abbiamo bisogno di vincere, anche dopo l’ultima sconfitta contro la Fortitudo, che per come è arrivata ci ha lasciato davvero tanta rabbia: la trasferiremo tutta domenica sul campo per vincere. Sarà una gara molto ruvida, mi aspetto una battaglia, tra due squadre affamate di punti".

Giovanni Poggi