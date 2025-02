Biancazzurri in piena zona playout. Orzinuovi, dieci ko consecutivi. Coach Ciani: "Vietato arrendersi»

Il pesante fardello di dieci sconfitte di fila ha fatto precipitare Orzinuovi in piena zona playout. Gli impegni per le nazionali hanno fatto posticipare i prossimi due impegni della squadra bassaiola, che non giocherà oggi a Piacenza e domenica a Vigevano, ma riprenderà il suo cammino martedì 25 al “PalaBertocchi“ con Pesaro. Giorni in più per lavorare, sia a livello fisico sia mentale, per coach Ciani e i suoi giocatori che devono trovare la forza di uscire dal tunnel di una crisi sempre più buia. Il tecnico biancazzurro, però, non vuole arrendersi: "Dobbiamo continuare a lottare e riuscire a giocare una buona pallacanestro per tutti i 40’. Nell’ultima gara con Forlì abbiamo fatto bene per 35’, bisogna crescere ancora e completare il nostro lavoro".

La sfida persa nei minuti finali con i romagnoli fotografa bene il momento difficile: "Ancora una volta - prosegue Ciani - non siamo riusciti a raccogliere quanto avremmo meritato. Vincere con una squadra lanciata come Forlì ci avrebbe dato due punti preziosi non solo per la classifica, ma anche per il morale. Invece negli ultimi 5’ non siamo stati attenti e siamo rimasti a mani vuote. L’ennesima sconfitta che ci ha portato rimpianti e rabbia, ma dobbiamo reagire, conquistando il successo che può rappresentare la svolta".

In effetti il copione delle gare del Gruppo Mascio Orzinuovi sta diventando tristemente ripetitivo. I biancazzurri, che devono rinunciare ad un elemento importante come Johnson, giocano con volontà e impegno, ma nei momenti decisivi incappano sempre nell’errore o nell’ingenuità che finisce per lasciare via libera alla rivale di turno. Un ruolino di marcia che coach Ciani ed i suoi devono trovare la forza di invertire senza perdere altro tempo e, in tal senso, il rinvio delle prossime due sfide, può permettere ai bassaioli di ricaricarsi a dovere e ripartire martedì 25 centrando con Pesaro la sospirata vittoria che manca ormai dallo scorso 21 dicembre.

Luca Marinoni