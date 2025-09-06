Biancorossi asfaltati da Trapani

REGGIO EMILIA

71

TRAPANI

78

UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Barford 4, Woldetensae 11, Mainini ne, Caupain 2, Williams 6, Smith 11, Uglietti 4, Severini 6, Echenique 4, Vitali 5, Cheatham 18. N.e.: Deme, Abreu. All: Priftis

TRAPANI SHARKS: Eboua 10, Cappelletti 2, Notae 11, Ford 10, Arcidiacono 15, Rossato 2, Milovanovic, Pugliatti, Petrucelli 12, Sanogo 4, Hurt 12. All: Repesa

Arbitri: Dori, Bartoli, Wassermann.

Parziali: 15-21, 28-52; 48-65.

Sconfitta netta e ben oltre il punteggio finale per la Pallacanestro Reggiana che viene asfaltata da Trapani nel quadrangolare ‘Memorial Pajetta’ di scena al PalaCarnera di Udine.

Jamar Smith e compagni sono andati sotto praticamente subito, perdendo il primo quarto (15-21 al 10’) e sprofondando nel secondo, dove i siciliani hanno piazzato un terrificante break di 31-13 che ha costretto i biancorossi ad andare all’intervallo con un passivo di 24 lunghezze (28-52). A trascinare la truppa di coach Jasmin Repesa sono stati soprattutto i due esterni, Ryan Arcidiacono (15 punti) e JD Notae (11). Nel secondo tempo, probabilmente dopo una bella strigliata di coach Dimitris Priftis, c’è stata la reazione che ha permesso all’Unahotels di accorciare un po’ le distanze (48-65 al 30’), ma non a tal punto da mettere in discussione il risultato finale (71-78 per gli Sharks). Il miglior marcatore per la UNA Hotels è stato Kwan Cheatham, autore di 18 punti in appena 24 minuti, mentre hanno fatto cilecca sia Jalen Barford (4 punti) che il nuovo leader tecnico, ovvero il playmaker Troy Caupain (appena 2 punti). Già sul pezzo invece Thomas Woldetensae che si candida ad essere una delle ‘sorprese’ di questa stagione, grazie al suo tiro da fuori (anche ieri 3/4 dalla lunga distanza per 11 punti) e ad una freschezza atletica che sta tornando ad essere quella dei giorni migliori. Da segnalare anche i 4 recuperi di Bryson Williams e soprattutto l’esordio assoluto con la canotta biancorossa per Jaime Echenique. Il centrone colombiano, arrivato da pochi giorni e ancora in fase di rodaggio, è rimasto sul parquet 14 minuti mettendo a referto 4 punti. Nemmeno un minuto invece per il baby Deme. La Pallacanestro Reggiana tornerà quindi in campo oggi alle 18,15 contro la perdente tra i padroni di casa di Udine e gli sloveni del KK Domzale.

f.p.