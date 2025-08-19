Biancorossi dal medico e poi tutti in palestra. Deme entra in pianta stabile nella rosa

Ha preso il via ufficialmente ieri mattina, con le visite mediche di gruppo al centro Palmer di Rubiera e a seguire nel pomeriggio il primo allenamento al PalaBigi, la nuova stagione della Pallacanestro Reggiana, per il sesto anno griffata UNA Hotels. Come d’uso a ogni "reunion" tanti sorrisi, pacche sulle spalle e accoglienza in pieno spirito "arsan" per tre dei cinque nuovi volti biancorossi: Caupain, Woldentesae e Williams. Assenti Luca Severini, appena giubilato dalla Nazionale da coach Pozzecco si unirà successivamente al gruppo, e l’ultimo acquisto, il centro colombiano Jaime Echenique, che arriverà in città una volta espletate le formalità legate al visto.

Ad accogliere vecchi e nuovi biancorossi, la presidente del sodalizio cittadino di basket, Veronica Bartoli, che si è intrattenuta a lungo con il gruppo. Successivamente, sul parquet di via Guasco il tecnico Dimitris Priftis ha impartito i primi dettami del suo sistema; come ripasso per chi lo ha già collaudato, i confermati: capitan Michele Vitali, Barford, Cheatham, Smith e Uglietti, e per chi deve iniziare ad assimilarlo. L’allenatore in questa prima fase dovrà fare a meno del vice Federico Fucà, impegnato ad assistere Pozzecco agli imminenti Europei, ma può nel frattempo avvalersi della collaborazione del secondo assistente Giuseppe di Paolo e il terzo, Marco Rossetti. Mentre ai muscoli e alla preparazione atletica penserà, per il terzo anno di fila, il quotato preparatore atletico Sandro Bencardino, con il fisioterapista Nicolò Fagandini.

La giornata di ieri è stata l’occasione anche per ufficializzare l’ingresso in pianta stabile nel roster del promettente talento, classe 2007, El Hadji Deme. A completare l’organico sarà l’altro under 19 Omar Mainini. In questa prima fase parteciperanno agli allenamenti diversi altri validi virgulti della "cantera" biancorossa di Andrea Menozzi. Numeri di maglia. UNA Hotels 2025/2026: 0 Jaylen Barford, 7 Tomas Woldetensae, 8 Omar Mainini, 10 Troy Caupain, 11 Bryson Williams, 15 Jamar Smith, 16 Lorenzo Uglietti, 20 Luca Severini, 24 El Hadji Deme, 26 Jaime Echenique, 31 Michele Vitali, 55 Kwan Cheatham.

Amichevoli. Al via stamane, in concomitanza con la riapertura dello "stoRE" di piazza Prampolini, la prevendita per le due amichevoli: il 30 agosto a Castelnovo Monti (ore 19) contro Cento e il 10 settembre a Scandiano, ore 20, con la Vanoli Cremona. Ticket a 15 euro (10 ridotto) per la sfida coi ferraresi, biglietto unico a 10 euro per il confronto coi lombardi. Biglietti anche su Vivaticket. Per la sfida di Castelnovo Monti reperibili anche allo Iat del capoluogo appenninico.