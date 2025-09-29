Biancorossi ok a Varese. Barford chirurgico

VARESE

74

UNA HOTELS

80

VARESE: Alviti 13, Moore 20, Villa 2, Assui 7, Nkamhoua 16, Scola n.e., Librizzi, Farias 2, Ladurner 4, Moody 8, Prato n.e., Kangur n.e.. All.: Kastritis.

UNA HOTELS: Barford 13, Woldetensae, Mainini, Caupain 2, Williams 8, Smith 13, Uglietti 4, Severini 9, Deme, Echenique 12, Vitali, Cheatham 17. All.: Priftis.

Parziali: 16-21; 35-50; 55-63.

Finisce con una vittoria il precampionato della Una Hotels che supera Varese in una gara dove è prima riuscita ad allungare per poi dover resistere alla coriacea rimonta dei padroni di casa.

Primo quarto che viaggia su ritmi non altissimi, la Una Hotels cavalca i lunghi sotto le plance che rispondono per 10 punti totali, 6 di Echenique e 4 di Williams, ed allo stesso tempo concede poco ad una imprecisa Varese. È nel secondo parziale che le bocche da fuoco reggiane salgono in cattedra: 10 punti di un chirurgico Barford e 12 di Cheatham scavano il solco che porta Reggio a toccare il massimo vantaggio a +16 sul 42-26.

Da sottolineare i 17 assist su 19 canestri dal campo nel primo tempo per la squadra di Priftis. Nella ripresa Varese alza il tasso di energia e grazie ad una migliore difesa trova punti da Moore e soprattutto Nkamhoua che consentono ai padroni di casa di chiudere a -8 il terzo quarto sul 55-63. Nell’ultimo parziale, Varese arriva fino al -2 con il canestro di Librizzi a cinque minuti dal termine e sono necessari una tripla di Severini ed un runner di Caupain per ristabilire il +5 ospite. Le triple in sequenza di Smith e Cheatham rendono vano l’assalto finale di Alviti e compagni

. "Sì trattava dell’ultima gara prima dell’esordio in campionato - dice coach Dimitris Priftis - e credo che sia stata molto utile per noi, soprattutto per come abbiamo affrontato il secondo tempo vista l’energia e l’intensità che Varese è riuscita a mettere. Loro hanno forzato alcune nostre palle perse, alla fine siamo rimasti composti ed abbiamo vinto la gara. La fisicità è stata molto alta, sempre al limite del fallo e questo ci aiuterà ad arrivare preparati a domenica. Dobbiamo ancora migliorare in alcuni aspetti e nell’ultima settimana di preparazione cercheremo di mettere a punto il tutto per l’esordio in casa al PalaBigi contro Udine".

Cesare Corbelli