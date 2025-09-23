Bicchiere mezzo pieno per l’Estra. E Zanotti è sulla via del recupero

L’unico motivo per cui non si può dire buona la prima per l’Estra Pistoia è per il risultato. Qualcuno potrebbe eccepire che si tratta di un fatto non di poco conto visto che nello sport alla fine dei conti il risultato è ciò che conta, ma dal momento che è stata giocata solo la prima partita e che Pistoia è scesa in campo rimaneggiata affrontando in trasferta la squadra che tutti indicano come quella indiziata alla promozione diretta, il risultato conta relativamente. Sì perché non mancano né il tempo, né le partite per rimediare per cui è meglio soffermarsi sulle indicazioni, positive, che sono arrivate dopo questo primo incontro.

L’Estra, squadra nuova, o quasi, è arrivata all’esordio in condizioni decisamente precarie, senza Benetti e Zanotti, due punti di riferimento fondamentali, e con capitan Saccaggi non al meglio e, da non dimenticare, con un gruppo di giovani che per la prima volta si sono trovati a vestire il ruolo di protagonisti e per finire con uno straniero tutto da scoprire. Pistoia, nonostante tutto, ha tenuto testa fino alla fine a Verona avendo anche la possibilità di fare il colpaccio, che non è arrivato sia per la forza degli avversari e sia per una mancanza di energia nel finale causata dalla stanchezza dovuta alle rotazioni ridotte. Certo ci sono stati anche gli aspetti tecnici come ad esempio la maggiore forza di Verona al rimbalzo, ma si torna al discorso iniziale: ai biancorossi mancavano Benetti e Zanotti ovvero due lunghi. Comunque la si voglia girare le assenze hanno pesato sia perché Pistoia si è trovata costretta a modificare il proprio gioco schierando quintetti che non erano stati pensati ad inizio stagione e dovendo mettere qualche giocatore non nel suo ruolo abituale.

A conti fatti, l’Estra ha tenuto Verona sotto i 70 punti (gli ultimi canestri della Tezenis sono arrivati a partita ormai finita, ndc) segno di una grande prova difensiva, ma soprattutto di una grande abnegazione e spirito di sacrificio da parte di tutti. Sono stati proprio il carattere, la voglia di lottare e di non mollare, le indicazioni positive che sono emerse da questa prima partita, oltre alle grandi prove individuali di Alessandrini e Knight. Una squadra nuova e giovane che ha giocato da gruppo unito dimostrando di avere personalità e carattere ed è su queste basi, più che solide, che l’Estra dovrà proseguire il proprio cammino. La speranza è che al gruppo si unisca di nuovo Zanotti che a Verona era in panchina e che sembra essere sulla via del recupero, probabilmente già per domenica prossima. Un pezzo importante per lo scacchiere biancorosso in grado di far ritornare, almeno in parte, la squadra com’era stata pensata e voluta all’inizio.

Maurizio Innocenti