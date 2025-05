Bieffe Porcari: tre squadre alle final four di Coppa Toscana

Un finale di stagione esaltante per le squadre del settore agonistico del Bieffe Porcari con ben tre team qualificati per le "final four" di Coppa Toscana di categoria che avranno inizio nei prossimi fine settimana.

Sarà il gruppo Under 14, con le semifinali, a dare il via alla kermesse, sabato 31 maggio, sul parquet fiorentino del "Palacoverciano" e, domenica 1° giugno con le finali. Le ragazze guidate da coach Gianluca Riccomini hanno disputato una buona prima parte di campionato, classificandosi al quinto posto ed un’ottima seconda fase che le ha viste protagoniste con ben 19 vittorie ed una sola sconfitta. Risultati, questi, che fanno ben sperare per il primo impegno che sarà con la Pallacanestro Montecatini; mentre l’altra semifinale vedrà opporsi la Gea Grosseto con la Florence Basket.

Questo il roster di questa stagione: Anna Paolinelli (capitana), Beatrice Ninci, Martina Riccardo, Melissa Riccardo, Emmanuela Mbonu, Giulia Marcucci, Elisa Lorenzoni Gonzales, Melissa Del Guerra, Odette Biagiotti, Ambra Tasha, Ludovica Calcagno, Aya Ramch, Caterina Rovai, Noemi Bertoncini, Mia Marchi. Allenatore: Gianluca Riccomini; assistente: Adele Fanucchi.

A seguire sarà il momento delle giovani atlete del gruppo Under 13 che scenderanno sul parquet del palasport di Fucecchio il 7 e l’8 giugno. Le gialloblu hanno avuto il merito di disputare un’eccezionale prima parte di campionato, terminata al terzo posto, dietro alle due blasonate squadre livornesi dell’Invictus e del Toscopharm, con la conseguente qualificazione alla fase titolo. Manca ancora una gara prima dell’atto finale, ma la qualificazione è oramai certa. Le altre pretendenti al trofeo saranno il Costone Siena, il Basket Aretina ed il CMB Valdarno.

Queste le ragazze gialloblu: Melissa Del Guerra (capitana), Ludovica Calcagno, Odette Biagiotti, Ambra Tasha, Caterina Rovai, Noemi Bertoncini, Aurora Notaro, Luna Maujnali, Aya Ramch, Mia Marchi, Cloe Federico, Bianca Tovani, Camilla Ludovici, Viola Giovacchini. Allenatore: Gianluca Riccomini; assistente: Adele Fanucchi.

Una stagione senza dubbio ricca di soddisfazioni.

Massimo Stefanini