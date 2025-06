Bieffe Porcari Under 13 in finale per la Coppa Toscana di basket

Appena il tempo di metabolizzare il trionfo dell’Under 14 alle "final four" regionali, che per Bieffe Porcari arriva un altro week-end che potrebbe manifestarsi foriero di soddisfazioni, a chiusura di questa ottima stagione 2024-’25 che sta regalando emozioni indimenticabili alla famiglia gialloblu.

Dopo il recente successo della squadra Under 14, domani e domenica prossima, al "Palasport" di Fucecchio, andrà in scena l’ultimo atto sportivo per l’Under 13, con la disputa della "final four" per la conquista della Coppa Toscana di categoria. Questo evento rappresenta il culmine stagionale per il team, dopo aver disputato una regolar season ai massimi livelli, raggiungendo anzitempo l’ambito traguardo, a testimonianza del talento, della dedizione e dello spirito di squadra delle giovani atlete allenate da Gianluca Riccomini.

Il gruppo, insieme allo staff tecnico, è pronto a dare il massimo per conquistare il trofeo. L’emozione è palpabile e la consapevolezza di aver raggiunto un obbiettivo importante è un motivo di orgoglio per tutti.

La prima semifinale comincerà domani, alle ore 16 tra il Costone Siena ed il CMB Valdarno; mentre le ragazze della Torretta calcheranno il parquet alle 18 ed avranno come avversarie le pari età dell’Aretina. Match difficile, ma non impossibile. Il pomeriggio successivo le fasi finali. Mancano oramai pochi giorni all’inizio della kermesse, l’entusiasmo cresce e l’intera comunità sportiva di Porcari si stringe attorno a queste giovani promesse del basket che daranno sicuramente il massimo per chiudere ottimamente il già positivo percorso compiuto fino ad oggi.

Queste le ragazze dell’Under 13 che saranno protagoniste sabato e domenica: Melissa Del Guerra (capitana), Ludovica Calcagno, Odette Biagiotti, Ambra Tasha, Caterina Rovai, Noemi Bertoncini, Aurora Notaro, Luna Maujnali, Aya Ramch, Mia Marchi, Cloe Federico, Bianca Tovani, Camilla Ludovici, Viola Giovacchini.

Mas. Stef.