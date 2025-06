Bieffe Porcari Under 14 conquista il titolo regionale nel basket femminile

Titolo regionale per le Under 14 del Bieffe Porcari. Nel caldo micidiale di Firenze si è svolta la prima semifinale, con la Pieffe Montecatini, travolta con il punteggio di 92-37.

Nonostante un avvio a rilento, Porcari mette il piede sull’acceleratore in attacco e, con una forte difesa, chiude all’intervallo 54-21. Il terzo quarto è un botta e risposta: Montecatini non molla, ma Porcari amministra il vantaggio, per, poi, giocare un brillante ultimo quarto che chiude la gara con un perentorio +55. Poi la finale contro Gea Grosseto. E qui, il team gialloblu, con un grande ultimo quarto, inchioda Grosseto e regala la coppa alla squadra della Torretta.

Una partita che scorre sul filo dell’equilibrio tra parziali e contro-parziali, fino all’ultimo quarto, con le lucchesi che hanno ancora sprint nelle gambe, a dispetto di un Grosseto che appare già stanco nel terzo quarto e molla la presa in modo costante, fino allo scadere. Porcari parte con un buon parziale dopo pochi minuti (13-4) e, poi, spegne la luce; Grosseto reagisce, pareggia e sorpassa. Da qui partono una serie di break, i ritmi sono alti, il secondo quarto, pareggiato, permette, comunque, alle gialloblu di andare nello spogliatoio con quattro lunghezze di vantaggio.

Nel terzo periodo la formazione maremmana parte forte, Bieffe tocca anche il meno otto, ma, quando le cose si mettono male, ha il merito di reagire e lo fa di squadra, ribaltando il parziale alla fine del terzo segmento di gioco. Nel quarto, sulla scia del precedente, Porcari segna in penetrazione e da fuori, mentre Grosseto viene costretto a tanti errori dalla difesa solida delle gialloblu. Bieffe tocca il + 10 e non si ferma più; un parziale di 15-4 chiude i conti sul 56-41.

Ecco le ragazze protagoniste dell’impresa: Giulia Marcucci, Anna Paolinelli, Beatrice Ninci, Emanuela Mbonu, Elisa Lorenzoni, Melissa Riccardo, Martina Riccardo, Odette Biagiotti, Ambra Tasha, Mia Marchi, Melissa Del Guerra, Ludovica Calcagno, Aya Ramch.

Mas. Stef.