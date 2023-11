"Biglietti in Prevendita per Gema-Herons: Prezzi e Settori"

Il settore Poltroncine Dispari resterà chiuso, mentre il settore Poltroncine Pari sarà suddiviso fra abbonati Gema ed Herons, con prevalenza riservata alla squadra di casa. La Curva Est sarà sede del tifo organizzato di fede Herons, mentre nella Curva Ovest siederanno come sempre i tifosi Gema, tutti gli altri spettatori potranno accomodarsi nei settori dell’anello superiore. La prevendita aprirà oggi alle 17 presso la segreteria Herons all’interno del PalaTerme e andrà avanti fino a venerdì alle 19:30, con i prezzi dei biglietti che saranno di 15 euro per le poltroncine pari e 10 euro per l’anello superiore. Tutti gli under 14 entreranno gratis.