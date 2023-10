Black-out Virtus. Un buon primo quarto. Poi il gruppo si perde

Roseto

79

Virtus Imola

67

ROSETO: Maiga, Tamani 5, Donadoni 11, Mantzaris 10, Fabris, Durante 7, Santiangeli 16, Poletti, Klyuchnyk 17, Dervishi 2, Guaiana 11, Thiam. All. Gramenzi.

VIRTUS IMOLA: Morara 6, Barattini 15, Chiappelli 6, Balciunas 5, Aglio 10, Ohenhen 14, Magagnoli 2, Alberti 1, Masciarelli 9, Morina. All. Regazzi.

Arbitri: Silvestri e Spinelli.

Note: parziali 18-21; 33-33; 62-40. Tiri da due: Roseto 2234; Virtus Imola 1533. Tiri da tre: 730; 832. Tiri liberi: 1421; 1319. Rimbalzi: 49; 33.

ROSETO (Teramo)

Quando in un quarto subisci un parziale di 29-7, è accaduto nella terza frazione, difficilmente riesci a vincerla. Una terza frazione in rottura prolungata segna il destino della Virtus che fino all’intervallo è ampiamente in partita, poi qualcosa non funziona e arriva la terza sconfitta in trasferta in altrettante uscite.

Due minuti e venti e Roseto è già avanti 8-0, un incipit della partita marchiato a fuoco che costringe coach Regazzi a chiamare time out. A metà quarto è 10-4 con soli canestri di Ohenhen, poi Balciunas e ancora Ohenhen 10-8. Sul 15-12 Ohehen è già in doppia cifra con 2’30’’ da giocare alla prima sirena. La Virtus regge, due triple di Chiappelli e una di Masciarelli valgono il vantaggio imolese dopo i primi dieci (18-21). Si riparte e Imola va sul + 5 (20-25), la zona fronte pari giallonera continua a dare i suoi frutti a 3’30’’ dall’intervallo gli ospiti sono sopra di 7 (22-29) dopo il 22 di Barattini dalla lunetta. Due canestri di seguito di Klyuchnyk riportano sotto gli abruzzesi (27-29). Il quarto si chiude con la tripla di Masciarelli per il 33 pari.

Al rientro dagli spogliatoi, Guaiana e Santiangeli fotocopiano il +8 di inizio gara (41-33). I rosetani giocano sul velluto, Santiangeli segna il decimo punto del quarto e per i locali il tabellone dice 53-39. La penultima frazione vede chiudere il sipario con gli abruzzesi ampiamenti in controllo del match con il +22 stampato sul tabellone.

L’ultimo quarto vede gli uomini di Gramenzi giocare sul velluto, quando hai un vantaggio così largo dall’altra parte serve la perfezione per rimettere in equilibrio la bilancia; la Virtus riusce a rendere la sconfitta più onorevole. Non c’è tempo per pensare alla sconfitta di ieri, i gialloneri devono già concentrarsi sul match di mercoledì a Fabriano. Quando perdi, tornare subito in campo è la cosa migliore per qualsiasi gruppo. I virtussini avranno un’altra gara impegnativa per la truppa di Marco Regazzi su un campo dove il pubblico è un fattore ed in passato ha respirato categorie più alte del terzo grandino del ranking nazionale. Quello di mercoledì sarà il secondo turno infrasettimanale di un campionato che ne prevede 6.