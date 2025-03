Blacks ad Agrigento. Caccia al tesoro sull’isola

Sarà un’isola felice? I Blacks giocheranno alle 18 la terza e ultima trasferta siciliana della stagione, facendo visita alla Moncada Agrigento, una delle pretendenti ad un posto playoff. I Raggisolaris arrivano alla sfida carichi dopo la convincente vittoria di mercoledì a Vicenza e con l’obiettivo di espugnare anche oggi uno dei parquet più ostici del campionato. Vincere sarebbe fondamentale anche per tenere a distanza le inseguitrici, difendendo uno dei primi sei posti che garantirebbero i playoff. Agrigento, reduce dal ko nel derby con Capo d’Orlando ma in un buon momento di forma, non avrà Chiarastella, storico capitano che a 40 anni fa ancora la differenza, mentre i manfredi saranno ancora privi di Poletti.

"Dopo una partenza di campionato complicata Agrigento sta mostrando tutto il suo valore – spiega coach Luigi Garelli – confermando le qualità di un roster che già in estate era ritenuto molto competitivo. L’arrivo del playmaker Romeo è stato determinante in un gruppo formato da giocatori esperti come Morici e Chiarastella e giovani di grande valore come Scarponi. Tra i giocatori più pericolosi ci sono anche Piccone, Caiazza, e lo statunitense Disibio che sta viaggiando costantemente in doppia cifra nelle ultime giornate. Attenzione anche al reparto lunghi con Martini, che sta disputando un’ottima stagione ed infatti si è ritagliato un ruolo da titolare, e Peterson".

Interessante sarà anche il lato tattico del match, perché la Moncada predilige l’attacco. "Agrigento è una squadra molto fisica in ogni reparto, compreso quello degli esterni, e gioca una pallacanestro rapida e aggressiva, esaltandosi soprattutto davanti al proprio pubblico dove ha ottenuto il maggior numero di vittorie. Arriviamo a questa partita dopo la buona prestazione a Vicenza e dovremo essere bravi a trovare le energie, perché sarà la quinta gara in due settimane. Fortunatamente sono terminati i turni infrasettimanali e così potremo allenarci con continuità".

Luca Del Favero