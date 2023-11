Blacks, basta passi falsi

Ci ha pensato il calendario a regalare i Blacks la migliore avversaria per rialzare la testa, ma guai a fidarsi delle apparenze. I faentini ospiteranno alle 18 al PalaCattani la Logimatic Group Ozzano (biglietti i vendita su LiveTicket o dalle 17 al palasport), ultima della classe con una sola vittoria all’attivo, e reduce dal pesante ko interno con Padova. Con soltanto 60 punti di media realizzati e 80 subiti, il giovane roster emiliano non sembra avere le armi per impensierire i Raggisolaris, ma Faenza non dovrà abbassare l’attenzione, perché l’unico successo aconquistato da Ozzano è arrivato contro Fabriano, terza della classe. I Blacks si approcciano a questo derby regionale ancora privi di Tomasini, ma con grande voglia di riscattare il passo falso di domenica scorsa per iniziare a marciare verso l’alta classifica.

"Dovremo essere pronti soprattutto dal lato mentale sottolinea coach Luigi Garelli -, perché quando si gioca ogni tre giorni, è questo aspetto ad essere determinate più di quello tattico. Fondamentale sarà ritornare a difendere di squadra, ovvero mostrare maggiore attenzione e non avere dei pericolosi alti e bassi come è accaduto a Fabriano: da questo punto di vista Ozzano è un bel banco di prova". Ozzano ha un’età media molto bassa e oltre alla mancanza di esperienza, sta risentendo dell’infortunio di Cortese, uno dei più esperti del roster, che però oggi potrebbe rientrare. "La Logimatic Group è iuna squadra molto giovane con tanti prospetti interessanti che gioca una pallacanestro veloce e che in attacco si basa sull’imprevedibilità dovuta all’impostazione tattica che ha dato coach Giuliani, che ha deciso di optare per il famoso ‘triangolo’ di Tex Winter. Ci sono tanti under di talento come la guardia Abega, il play Bechi, il pivot Ly-Lee, cresciuto molto da quando ha giocato a Faenza, l’ala Martini che ho allenato a Livorno, l’ala Balducci e altri giocatori come Terzi, Mancini, Zambianchi, Pavani e Zanasi, bravi a ricoprire più ruoli e a farsi sempre trovare pronti. Accanto a loro sono stati affiancati senior come Cortese e Piazza che hanno tanta esperienza e che sanno guidare molto bene il gruppo. Inoltre può schierare tante tipologie di quintetto, da quello con molti esterni che basa il gioco sulla velocità a quello più fisico e quindi dovremo trovare le contromisure ad ogni assetto tattico ed essere pronti a difendere bene in base alle letture di gioco che faranno ad ogni azione".

l.d.f.