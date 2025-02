Blacks Colpo grosso e due punti di platino. Cavallero & C. firmano una rimonta da urlo

Civitus Allianz Vicenza 63Blacks Faenza 76

CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Carr 5, Cucchiaro 6, Da Campo 9, Ucles 4, Gasparin 17, Pendin ne, Marangoni 5, Nwohuocha 7, Trova ne, Almansi 10, Cecchin ne. All.: Ghirelli

BLACKS FAENZA: Ndiaye 6, Calbini 17, Vico 4, Poggi 13, Sirri ne, Bendandi, Magagnoli 5, Ammannato 9, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 9. All.: Garelli

Arbitri: Spinello - Gurrera

Note – Parziali: 29-23; 42-41; 49-60. Tiri da 2: Vicenza: 14/41, Faenza: 22/37; tiri da tre: Vicenza: 10/26, Faenza: 7/24; tiri liberi: Vicenza: 5/9, Faenza: 11/14; Rimbalzi totali: Vicenza: 39, Faenza: 42

Colpo grosso dei Blacks a Vicenza. I faentini vincono un match duro e spigoloso, conquistando due punti di platino che permettono loro di mantenere il 4° posto con Capo d’Orlando: il modo migliore per presentarsi domenica alla difficile trasferta di Agrigento. I padroni di casa partono con il turbo e Gasparin inaugura con due triple (6-0) la vendemmia veneta da tre punti, con ben cinque conclusioni pesanti dall’arco segnate nel solo primo quarto. I Blacks soffrono l’aggressività degli avversari e in difesa concedono troppo, ma hanno il merito di rispondere a suon di canestri e di restare sempre in scia. Gli sforzi portano però al massimo al -5 in due occasioni, vantaggio che diventa di nove lunghezze ad inizio secondo periodo quando Vicenza segna l’ennesimo tiro da tre per il 32-23. Faenza riordina le idee trascinata da Calbini e da Cavallero con un break di 5-0 e si adegua al gioco ruvido della Civitus Allianz, ma quando arriva ad un’incollatura dall’aggancio (30-32), Vicenza risponde ancora da fuori: 35-30. Una risposta che carica i Blacks, bravi con Fragonara e due liberi di Magagnoli ad arrivare all’intervallo sotto di un solo punto: 41-42. Faenza rientra in campo con grande foga e piazza subito un break di 10-0 volando sul 51-42 e non concedendo nulla a rimbalzo.

Vicenza spara a salve e trova due soli punti nei primi cinque minuti del terzo periodo, mentre Faenza è una macchina che viaggia a pieni giri e alla perfezione, trovando il +11 con Poggi (56-47), lo stesso scarto con cui si arriva al 30’ (60-49). Vicenza capisce che l’unico modo per rientrare in partita è passare ‘alle maniere forti’ e inizia ad alzare l’intensità andando anche sopra le righe. Ne nasce un break di 7-0 che la riporta sotto 55-62, ma i Blacks vogliono vincere ad ogni costo e calano un 9-0 firmato da Poggi, Calbini e Cavallero che li fa schizzare sul 79-56. Vicenza pare un pugile barcollante che attende soltanto il colpo finale per andare ko e a darglielo è Ammannato con una tripla ‘di tabella’ per il 76-60 a 1’30’’ dalla sirena. Sipario.

Luca Del Favero