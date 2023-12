Blacks e OraSì, sarà un dicembre caldo. Tour de force fino a Natale, poi il derby

Sarà un dicembre caldissimo per Blacks e OraSì e già determinante in vista della seconda parte di stagione. Cinque saranno le giornate in calendario da domenica fino a sabato 23, ultimo turno prima della pausa natalizia, poi il 2024 inizierà proprio con il derby in programma domenica 7 gennaio al PalaCosta, ma potrebbe essere anche anticipato al giorno dell’Epifania al Pala De Andrè. Rivitalizzata dalla netta vittoria su Chieti, Faenza si prepara alla trasferta a Jesi di domenica, prima gara che potrebbe garantirle un importante salto in classifica prima di Natale.

Il secondo posto, occupato attualmente da Roseto, San Severo e San Vendemiano, dista quattro punti e nel calendario dei Blacks ci sono quasi tutti scontri diretti con formazioni più avanti in classifica che potrebbero ‘valere doppio’. Dopo la trasferta marchigiana, ci sarà mercoledì il turno infrasettimanale casalingo con la capolista Ruvo di Puglia, e la settimana si chiuderà domenica 10 a Bisceglie, ultima della classe ma molto insidiosa tra le mura amiche. Il 17 è in calendario il match in casa di Roseto poi sabato 23 arriverà al PalaCattani l’Andrea Costa Imola. Puntare al secondo posto al termine dell’andata e quindi alla Coppa Italia è quasi impossibile, ma l’obiettivo dei faentini sarà vincere senza fare calcoli, sperando di riavere il prima possibile Tomasini, colpo del mercato estivo, assente dallo scorso 8 ottobre. Il giocatore dovrebbe rientrare a breve. Umore alto anche in casa OraSì grazie alla prima vittoria in trasferta ottenuta a Imola che ha rotto un sortilegio che pesava sui giocatori soprattutto dal lato psicologico. I prossimi impegni sono alla portata e conquistare un buon bottino di punti, garantirebbe di compiere un bel passo avanti per tenere lontani i playout. Il primo impegno sarà domenica in casa con Ozzano, rivitalizzata dall’arrivo di coach Conti come dimostrano le tre vittorie in quattro gare, ma Ravenna parte con tutti i favori del pronostico. Possibile sarà il colpo in casa della Virtus Padova, gara in programma mercoledì, squadra dal rendimento ondivago che può essere sconfitta anche davanti al proprio pubblico a patto che gli uomini di Bernardi giochino con la stessa grinta mostrata a Imola.

Difficili sono i due impegni successivi: la trasferta a Jesi, posticipata a lunedì 11, e il match interno con la San Vendemiano dell’ex Chiumenti di domenica 17. D’accordo che i veneti sono secondi, ma l’effetto PalaCosta potrebbe permettere all’OraSì di conquistare un altro scalpo prestigioso dopo quello di San Severo, pure lei seconda della classe. L’ultimo incontro prenatalizio sarà a Vicenza sabato 23 e sarà un esame di maturità contro una squadra insidiosa, ma nettamente inferiore.

Luca Del Favero