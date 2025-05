Blacks eliminati dai playoff: Roseto troppo forte in B Nazionale

Nessun rimpianto. I Blacks sono usciti di scena senza nessun tipo di recriminazione contro una Roseto che ha mostrato caratteristiche uniche, mai viste in B Nazionale negli ultimi anni. Oltre alla qualità del roster con dieci giocatori di altissimo livello, gli abruzzesi riescono sempre a trovare un protagonista al momento giusto e a punire gli avversari al minimo errore. Il destino dei faentini ai playoff era dunque segnato, ma nonostante ciò hanno giocato un’ottima gara 2 e una super gara 3, riscattando quel -39 della sfida inaugurale, figlio anche di una giornata di grazia al tiro degli abruzzesi. Il rammarico resta se si pensa a quel mese e mezzo tra gennaio e marzo senza Poletti e con molti infortuni (Cavallero e Magagnoli) che ha fatto scivolare i Blacks dal terzo al sesto posto e che ha lasciato pesanti strascichi di stanchezza nelle gambe.

L’aprile da incubo senza vittorie ha fatto uscire i faentini dalle prime sei posizioni e dalla qualificazione diretta ai playoff, costringendoli a giocare dei dispendiosi play in. L’unica recriminazione della stagione è proprio questa. "Affrontavamo la miglior squadra di tutto il campionato con un roster molto lungo – sottolinea capitan Sebastian Vico – a cui vanno fatti i complimenti, perché è unita e gioca bene sia in attacco che in difesa. Ci dispiace per come è finita gara 3 perché abbiamo subito un passivo troppo alto che non è reale per quello che si è visto in campo, ma contro un avversario del genere anche solo un calo di pochi minuti si paga. Penso che abbiamo dato tutto quello che avevamo e spero che la gente non si porti il ricordo di questo ultimo mese e mezzo in cui sembrava che non ci tenessimo o che non ne avevamo più. Abbiamo giocato tre quarti di campionato molto belli dove la gente spero si sia identificata con noi e noi con loro e mi auguro che i tifosi siano contenti di quello che abbiamo espresso per la città, la società e per noi stessi".

"Ho ringraziato i ragazzi, perché ormai ho una certa età e lo devo fare, per quello che hanno dato in quel mese e mezzo in cui eravamo pochissimi a causa degli infortuni e dove abbiamo tenuto su la baracca fino a quando potevamo. In gara 3 si è visto quanto quegli sforzi li abbiamo pagati. Complimenti a Roseto, ma ciò non toglie tutto ciò che abbiamo fatto per dimostrare che eravamo una squadra unita che ha dato tutto. Siamo un gruppo di persone e di giocatori fantastici e sono certo che ognuno di loro avrà un grande futuro".

Da domani si potrà iniziare a pensare alla nuova stagione e di certo una delle lacune da colmare, come ha affermato coach Garelli in conferenza stampa, è che bisognerà costruire un roster lungo, perché il campionato ha ritmi serrati ed è necessario avere tanti uomini nelle rotazioni per sopperire alla stanchezza e agli infortuni.

Luca Del Favero