Blacks Faenza pronti per i playoff contro i favoriti Liofilchem Roseto

Più forti dei pronostici e con grande entusiasmo, i Blacks Faenza si tuffano nei playoff per affrontare la miglior squadra di tutta la serie B Nazionale. Sarà una sfida tutta seguire. Alle 20 in Abruzzo si giocherà la prima sfida del quarto di finale tra Raggisolaris e Liofilchem Roseto, formazione con il miglior rendimento stagionale della B e gran favorita per la promozione in A2.

I faentini sanno di partie sfavoriti, ma si presenteranno senza pressioni contro una squadra che invece è ’condannata’ al salto di categoria, dopo una stagione in cui ha vinto 31 delle 36 gare giocate e ha messo in bacheca una Supercoppa.

I Blacks di coach Luigi Garelli saranno al completo, con Vico che ha recuperato dal colpo al naso subito durante la sfida play in contro Casale Monferrato, mentre Roseto potrebbe dover fare a meno di Traini, avendo comunque altri nove giocatori che possono essere decisivi. "Roseto è la più forte di tutta la B come dimostra il suo ruolino di marcia in campionato – spiega coach Luigi Garelli – e affrontare simili avversari è sempre stimolante. È una società che punta da tempo alla serie A2, categoria sfiorata nelle ultime due stagioni perdendo le finali, e quest’anno ha costruito un roster di grande qualità ed esperienza con dieci giocatori potenzialmente protagonisti, due per ogni ruolo".

Tanti sono i giocatori che possono fare la differenza in un organico che è senza dubbio il più completo di tutto il campionato.

"È un gruppo che ha atleti con grande fisicità e altri di notevole tecnica. Guardando gli esterni, Austikalnis è un giocatore che tira benissimo da tre punti e i tiri liberi, ma ci sono anche Pastore, Traini, Donadoni, Durante e Guaiana a completare un reparto davvero competitivo. Discorso simile si può fare per i lunghi con Tsetserukou e Tiberti, che oltre ai punti catturano molti rimbalzi, poi ci sono Dellosto e Sacchetti. Scherzosamente mi verrebbe da dire che non sarà semplice che Roseto perda tre volte in dieci giorni visto che lo ha fatto soltanto in cinque occasioni in tutti questi mesi, ma noi entreremo in campo sereni e tranquilli".

Prosegue così l’analisi del coach: "Abbiamo la condizione mentale giusta per affrontare questa serie play off e fondamentale sarà giocare a viso aperto, ma con scaltrezza, senza mettere la gara sulla sfida, perché altrimenti avremmo la peggio. Fondamentale sarà fare anche delle scommesse tattiche durante il gioco ed essere bravi a reagire se dovessero andare male".

I precedenti nei playoff hanno però sempre visto i Blacks Faenza farsi valere.

"Nelle ultime stagioni abbiamo sempre disputato buone gare contro le squadre che poi sono salite, ma quest’anno mi dispiace arrivarci dopo un’annata difficile nella quale abbiamo speso molte energie".

Luca Del Favero