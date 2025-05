Blacks Faenza sconfitti da Liofilchem Roseto: stagione termina con onore

Blacks Faenza 71Liofilchem Roseto 89

BLACKS FAENZA: Poletti 27, Calbini 7, Vico 5, Dellachiesa ne, Poggi 14, Sirri, Bendandi ne, Magagnoli 4, Ammannato, Cavallero 12, Garavini ne, Fragonara 4. All.: Garelli

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 7, Stankovic, Austikalnis 12, Donadoni 14, Dellosto 5, Guaiana 11, Buscicchio, Tsetserukou 6, Pastore 14, Tiberti 8, Sacchetti 12. All.: Gramenzi

Arbitri: Biondi - Corrias

Note. Parziali: 23-20; 50-47; 63-66. Tiri da 2: Faenza: 18/40, Roseto 14/31; tiri da tre: Faenza: 4/30, Roseto: 14/32; tiri liberi: Faenza: 23/33, Roseto: 19/26; Rimbalzi totali: Faenza: 44, Roseto: 47

Più di così i Blacks non potevano fare. La stagione dei faentini termina al cospetto di una Roseto dimostratasi ancora una volta la miglior formazione della serie B Nazionale. Gli abruzzesi chiudono la serie 3-0, ma Faenza esce tra gli applausi e senza rimpianti vista la forza dell’avversario. Neanche in gara 3 dunque riesce l’impresa di battere Roseto, squadra che ha un ruolino di marcia di 37 vittorie in 43 gare ufficiali, nonostante l’impegno, il cuore e il carattere non siano mai mancati.

Tre qualità che si sono scontrate con una formazione di grandissima qualità e tecnica, che ha tante diversi armi da utilizzare al momento giusto per mettere ko l’avversario. I Blacks hanno commesso l’errore di non fare canestro per 2’30’’, il tempo necessario agli abruzzesi per piazzare la zampata del ko, subendo uno tsunami dal quale non si sono più rialzati, a causa anche delle forze fisiche che sono venute a mancare. I Blacks mettono subito in chiaro che per batterli ci sarà da sudare e trascinati da Poletti e da una grande difesa si portano sul 17-9, con gli abruzzesi che per la prima volta nella serie appaiono in difficoltà. Faenza tocca anche il +10 (21-11) poi la Liofilchem sfodera i suoi frombolieri e risponde con un break di 15-3 passando a condurre 26-24.

Nel momento più difficile i Blacks non si disuniscono e continuano a difendere con aggressività trovando canestri preziosi con il solito Poletti (18 per lui nel primo tempo e 27 complessivi) e con Cavallero. Dal 37-32 i faentini passano così a condurre 50-47 all’intervallo. Anche nel secondo tempo i Raggisolaris reggono l’urto pur vedendosi fischiare contro molti falli derivanti anche dall’astuzia dei rosetani (a farne maggiormente le spese è Cavallero che dopo il quarto fallo esce dal match) e sotto 63-57 si rialzano nuovamente, portandosi sotto 61-63 e 63-66 a fine terzo quarto. Poi arriva un fisiologico calo e per oltre due minuti non arrivano punti. La Liofilchem è cinica a vola sul 74-63 con le triple di Guaiana e Pastore, con l’ex di turno che si ripete poco dopo dall’arco per il 77-65. Finisce qui, perché Roseto dimostra di essere ingiocabile, ma i Blacks escono comunque dal campo a testa alta, subendo un passivo troppo severo.

Luca Del Favero