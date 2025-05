Blacks Faenza supera Casale Monferrato e conquista i playoff

Blacks Faenza 82Casale Monferrato 66

BLACKS FAENZA: Poletti 3, Calbini 17, Vico 1, Dellachiesa, Poggi 11, Sirri, Tartaglia, Magagnoli 3, Ammannato 2, Cavallero 20, Garavini, Fragonara 24. All.: Garelli

CASALE MONFERRATO: Basta, Vecerina 8, Rupil ne, Bertaina, Vurchio, Guerra 8, Stazzonelli 25, Martinoni ne, Ravioli, Pepper 9, Dia 8, Marcucci 6. All.: Corbani

Arbitri: Di Franco – Di Luzio

Note. Parziali: 25-21; 45-36; 68-54. Tiri da 2: Faenza: 18/38, Casale Monferrato: 17/37; tiri da tre: Faenza: 9/28, Casale Monferrato: 7/39; tiri liberi: Faenza: 19/22, Casale Monferrato: 11/12; Rimbalzi totali: Faenza: 48, Casale Monferrato: 42

Obiettivo centrato. I Blacks conquistano i playoff superando Casale Monferrato nello spareggio play in e da domenica affronteranno Roseto, capolista del girone B. Al di là delle pesantissime assenze dei piemontesi che si sono fatte sentire (Martinoni, Rupil e Wojciechowski) a fare la differenza è stata la forza del gruppo dei faentini, che hanno mostrato nuovamente grande lucidità nei momenti difficili come non si vedeva da tempo. Da sottolineare la prestazione di Fragonara, autore di 24 con un 6/11 da tre punti. Ritmi alti e confusione sono i protagonisti dei primi minuti, ma i Blacks dimostrano subito che attaccando gli avversari e spingendo sull’acceleratore possono fare davvero male. La prova lampante è Cavallero che con le penetrazioni infila stilettate micidiali e proprio 5 suoi punti consecutivi valgono il primo allungo 23-17.

Casale paga la giornata negativa al tiro del suo fromboliere Pepper, ben disinnescato dalla difesa romagnola, ma è comunque vivissima e con break di 10-2 ribalta il match portandosi avanti 27-25 trascinata da Stazzonelli. I Raggisolaris vivono il momento più difficile della gara e a svegliarli è Fragonara. Il playmaker si traveste da Steph Curry e piazza tre triple consecutive per il 34-27 con Corbani che si prende tecnico per proteste. Vico (uscito per un colpo al naso nel terzo quarto) segna il libero ed +8 Blacks (35-27).

Il finale di primo tempo è tutto di marca faentina, brava con la difesa a catturare rimbalzi, e Calbini regala il 45-36 del riposo. Faenza inizia a viaggiare sulle montagne russe toccando la doppia cifra di vantaggio (51-41) e ritrovandosi avanti di sole quattro lunghezze (51-47), ma ben presto riordina le idee e chiude i conti.

Cavallero e Calbini dettano legge e a fine quarto il punteggio è di 68-54. Casale Monferrato sembra aver finito la benzina e i Raggisolaris ne approfittano, toccando il 74-54 con una penetrazione di Fragonara a 8’’ dalla fine.

Il match finisce qui, perché Faenza si limita a gestire fino alla fine.

Luca Del Favero