Blacks, insidia Vicenza: "Abbiamo più rotazioni"

Trasferta insidiosa per i Blacks a Vicenza (ore 20.30) nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato. Un match che rievoca l’ormai storica tripla segnata da Poletti all’andata ad un secondo dalla fine, prodezza balistica che regalò ai faentini la vittoria dopo essere stati in svantaggio di ben 24 punti. Stasera il pivot sarà l’unico assente dei Blacks e ci sarebbe voluto anche il suo apporto per affrontare una squadra che in casa si esalta come dimostrano le dieci vittorie in quattordici gare, e a farne le spese sono state anche formazioni come Mestre e San Vendemiano. Vicenza, che rispetto al match di dicembre riavrà Da Campo, ha tanti giocatori interessanti come lo spagnolo Ucles, che abbina 13.8 punti di media a 8.9 rimbalzi, e un collettivo che non molla mai. Sicuramente Faenza si presenta all’appuntamento nelle migliori condizioni mentali dopo la rotonda vittoria con Fiorenzuola di domenica e un roster che inizia ad essere sempre più al completo, ma dovrà fare i conti con la stanchezza, perché sarà la quarta gara in dieci giorni.

"Vicenza è una squadra molto fisica che soprattutto in casa ha ottenuto buoni risultati – spiega coach Luigi Garelli -. Forse non ha avuto molta continuità, ma anche lei come molte formazioni ha pagato gli infortuni. Ha giocatori d’esperienza e giovani molto interessanti e tra tutti spicca lo spagnolo Ucles che sta disputando un’ottima stagione. Il quintetto con Gasparin, Almansi, Da Campo, Ucles e Nwohuocha ha grande qualità e fisicità e dalla panchina entrano giovani in grado di dare un grande contributo oltre a Cucchiaro che è sempre decisivo e ormai un veterano della categoria nonostante sia del 2001. Anche Marangoni è molto pericoloso, avendo un buon tiro da tre". Di sicuro i Blacks non potranno permettere agli avversari di esaltarsi, perché già all’andata hanno scherzato con il fuoco, rischiando grosso. "A dicembre abbiamo faticato parecchio per vincere dovendo rimontare un pesante passivo e dunque bisognerà essere bravi a non far imporre a Vicenza il suo gioco veloce e a bloccarne l’aggressività. Aver recuperato Cavallero e Magagnoli ci consentirà di essere più intensi in difesa per poter spendere più falli e ovviamente di allungare le rotazioni. Sia a Vicenza che domenica prossima ad Agrigento dovremo trovare tutte le forze che ci sono rimaste, perché stiamo giocando tante volte e la fatica si fa sentire".

Luca Del Favero