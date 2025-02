Blacks, l’incompiuta. Risveglio tardivo, la rimonta non riesce

Blacks Faenza 75Paffoni Omegna 87

BLACKS FAENZA: Ndiaye 10, Poletti ne, Calbini 17, Vico 11, Poggi 12, Sirri ne, Bendandi, Magagnoli ne, Ammannato 14, Cavallero ne, Garavini ne, Fragonara 11. All.: Garelli

PAFFONI OMEGNA: Mazzantini 7, Bellarosa, Paolin 2, Maruca 23, Ferraro 7, Corgnati 11, Balanzoni 10, Stepanovic 9, Misters 18, Kuznetsov ne, Terenzi. All.: Eliantonio

Arbitri: Chiarugi e Di Salvo

Note – Parziali: 17-22; 32-45; 53-62. Tiri da 2: Faenza: 21/46, Omegna: 18/29; tiri da tre: Faenza: 6/24, Omegna:; tiri liberi: Faenza: 15/23, Omegna: 18/23; Rimbalzi totali: Faenza: 15/23, Omegna: 32 Uscito per falli: Calbini; espulso ammannato al 39’ per doppio fallo tecnico

Rimpianti, recriminazioni e tanta stanchezza. Si può fotografare così la partita dei Blacks, costretti a cedere il passo ad una Omegna che ha meritato la vittoria, lottando comunque fino a quando le energie hanno retto. Ancora senza Cavallero, Poletti e Magagnoli, i faentini danno tutto dovendo anche subire qualche fischiata e quattro tecnici per proteste. Detto questo la Paffoni ha meritato la vittoria ed è sempre stata avanti. Avvio scoppiettante di Omegna che si porta sul 6-0 con Maruca, Faenza reagisce anche se dimostra subito di non essere in serata positiva in attacco. I punti arrivano soprattutto da Ndiaye e da Calbini e proprio una sua tripla regala il 14-16, ma gli ospiti fanno valere la maggiore fisicità e grazie anche al gioco veloce chiudono il primo quarto avanti 22-17. I Blacks continuano a litigare con il tiro da tre pur trovando le contromisure a rimbalzo e Omegna sfodera la carta Misters, infortunato fino alla scorsa partita. L’ala lettone esordisce con una tripla e porta i suoi sul 26-17, Faenza risponde con un break di 6-0 e ritorna a contatto sul 23-26. Il problema è che Omegna continua a segnare canestri chirurgici e allunga ancora sul 34-25. Faenza non ci sta e accorcia fino al 32-36, ma l’attacco non gira e questa volta ci sono anche le palle perse a rendere la situazione più critica. La Paffoni ne approfitta e arriva all’intervallo avanti 45-32. Il secondo tempo parte con un libero per i piemontesi dovuto ad un tecnico fischiato a Garelli durante l’intervallo e dunque il passivo diventa di 14 lunghezze. I Blacks però sono encomiabili nel crederci sempre, anche quando Omegna, perfetta nel segnare i canestri al momento giusto, volta sul 75-63, perché arriva l’ennesima rimonta che riapre i giochi a 3’’ dalla fine con Fragonara per il 72-77. L’inerzia è tutta faentina nonostante la benzina nelle gambe sia quasi finita e il mancato fischio di una evidente infrazione di piede sembra un macigno. Ancora una volta il cuore riporta i Blacks sul -4 (74-78), ma Misters è perfetto con la tripla dell’81-78. Nel finale sale la tensione e gli arbitri fischiano tecnico a Poggi e ad Ammannato, che viene espulso.

Luca Del Favero