Blacks, lo spirito è giusto: "Dovremo essere pronti"

Prove generali superate. I Blacks preparano l’esordio in campionato di sabato sul campo della neopromossa Saronno, con la convinzione di aver disputato una buona preseason, pur con qualche alto e basso di troppo che è figlio della rivoluzione estiva del roster. I tanti cambiamenti necessitano di un importante lavoro tecnico e tattico, ma le quattro amichevoli hanno mostrato una squadra in costante crescita e questo è un segnale importante in vista di una stagione lunghissima che inizierà già con un tour di force di tre gare in una settimana. Dopo Saranno ci saranno due match casalinghi: mercoledì alle 20.30 con Ragusa e domenica 6 alle 18 con Treviglio Brianza. Buone notizie arrivano anche dall’infermeria con Cavallero che sarà abile e arruolato per la trasferta lombarda, avendo superato la distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fermo con l’Andrea Costa Imola e a Jesi, ultimo test prima del campionato. "Sono contento della nostra preseason – spiega coach Garelli – e la gara a Jesi, che abbiamo giocato bene, è stata la fotografia del nostro attuale momento. Alterniamo buone cose a momenti di black out soprattutto in difesa e su questo bisogna lavorare. Gli infortuni e i problemi fisici, normali in questa fase della stagione, non ci hanno permesso di seguire la tabella di marcia che ci eravamo prefissati, e dunque dobbiamo continuare a lavorare al massimo".

I Blacks hanno già mostrato una buona identità di squadra ed è un’ottima base su cui costruire la stagione. "Lo spirito giusto, la voglia e la fisicità non sono mai mancate e ora dobbiamo farci trovare pronti a livello mentale perché affronteremo Saronno e Ragusa, due neopromosse che hanno cambiato pochi giocatori del gruppo che ha vinto lo scorso campionato e dunque avranno entusiasmo e soprattutto si conoscono meglio di noi che lavoriamo insieme da poco più di un mese. L’entusiasmo e l’intensità sono qualità che questo gruppo ha dimostrato di avere e anche i giovani si sono calati bene in questa realtà, pur dovendo capire che a Faenza avranno responsabilità differenti rispetto agli anni scorsi. Da sabato occorreranno lucidità e attenzione in difesa e dovremo restare uniti e aiutarci nelle difficoltà".

Luca Del Favero