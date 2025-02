Blacks, mali di stagione: "Ma abbiamo dato tutto"

Riacquistare le energie e riprendere la marcia playoff. I Blacks, ancora quarti e con quattro punti di vantaggio sulle settime, ritorneranno ad allenarsi nel pomeriggio per preparare il match casalingo contro Saronno di domenica e il primo obiettivo è recuperare gli infortunati. Calbini (virus intestinale) e Vico (problema al polpaccio) saranno abili e arruolati, mentre le condizioni di Poletti, infortunatosi alla caviglia, verranno valutate nei prossimi giorni, anche se sembra difficile riaverlo per domenica. Di sicuro i tanti guai fisici sommati alla stanchezza post derby di Imola, hanno inciso sulla sconfitta con Capo d’Orlando, ma ragionando a mente fredda, i sono più i meriti degli avversari che i demeriti dei romagnoli, perché i siciliani hanno segnato le triple decisive al momento giusto. Faenza ha dato tutto quello che aveva fino a quando le forze fisiche hanno retto ed infatti l’intensità difensiva e le prestazioni di molti giocatori, sono cambiate dalla prima alla seconda parte di gara e non è un caso che i 31 punti siano stati subiti proprio nell’ultimo quarto e che sia stato annullato un vantaggio di undici punti, maturato nei primi venticinque minuti.

"Abbiamo messo in campo tutte le energie che avevamo sottolinea l’alapivot Marco Ammannato -, ma Capo d’Orlando è stata brava a segnare al momento giusto, mentre noi siamo stati meno lucidi. Non mi attacco agli alibi, perché sono dei perdenti: abbiamo vissuto una settimana travagliata, ma non è una giustificazione perché in campo abbiamo lottato anche se un giocatore come Poletti per noi è fondamentale, e la stanchezza l’hanno tutti quando si gioca ogni tre giorni. Hanno fatto la differenza i piccoli dettagli come sempre accade nelle partite punto a punto".