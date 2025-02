Blacks obbligati a vincere. Ma c’è l’incognita infortuni

Più forti dell’emergenza e dei cerotti, scenario che ormai è una consuetudine da un mese, i Blacks giocheranno alle 18 al PalaCattani contro l’AZ Pneumatica Saronno, formazione con 12 punti e in piena zona playout, reduce da una striscia di una sola vittoria nelle ultime otto gare. Le maggiori incognite per i faentini riguarderanno i molti giocatori acciaccati che soltanto all’ultimo sapranno se potranno scendere in campo e quanto contributo potranno dare: l’unica certezza è l’assenza di Poletti. "Saremo ancora una volta in emergenza, ma sono certo che, come è sempre accaduto, sopperiremo con il contributo di tutti a questa situazione", ha affermato coach Luigi Garelli ed infatti i Blacks hanno sempre disputato buone gare nell’ultimo periodo.

"Saronno è una squadra che non molla mai – continua Garelli - e anche nelle sconfitte ha sempre lottato fino alla fine. Ad inizio stagione alcune partite le ha probabilmente perse per la mancanza di esperienza, ma ora è maturata ed è molto motivato per conquistare la salvezza diretta. Ha un quintetto molto interessante con giocatori di qualità come Beretta, ottimo play, la guardia Negri, buon tiratore da tre punti e l’ala grande Maspero e con loro ci sono l’ala piccola Giulietti e il centro Quinti che si sono adattati molto bene a questa categoria, diventando spesso protagonisti. Dalla panchina Pellegrini, De Capitani, Nasini e Tresso danno un ottimo apporto, allungando a nove le rotazioni. Inoltre gioca una pallacanestro molto veloce e quindi dovremo tenere testa alla sua intensità".

l.d.f.