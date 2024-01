Blacks, operazione riscatto: "Oggi rialzeremo la testa"

Parte da Venezia’ l’operazione riscatto’ dei Blacks. I faentini saranno di scena alle 20.30 al Taliercio, tana della Gemini Mestre, formazione che ha vissuto nel girone d’andata un cammino ricco di alti e bassi. I veneti, che hanno due punti in meno dei Raggisolaris, hanno esordito in campionato vincendo al PalaCattani per poi salire sulle montagne russe e chiudere con 8 vittorie al giro di boa della stagione, frutto di 7 successi su 8 gare in casa e di un solo colpo in trasferta. La Gemini ha avuto tanti problemi legati agli infortuni e da inizio dicembre è senza coach Ciocca, colpito dalla polmonite e ancora out. Il potenziale per riscattarsi non le manca, avendo tanti giocatori di qualità come l’ex Perin e i lunghi Caversazio, Lenti e Morgillo. Inoltre da tre settimane ha inserito il croato Smajlagic, diventato miglior realizzatore dei suoi con 14 punti di media, che ha avuto anche un passato al Cibona. Gli stimoli chiaramente non mancheranno neanche ai Blacks, reduci dal ko nel derby con Ravenna e da una settimana molto intensa di lavoro, desiderosi di riscattarsi su uno dei campi più difficili da espugnare del girone.

"Mestre ha una grande identità di squadra – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e l’ha mostrata nei mesi scorsi quando ha saputo superare le tante difficoltà che ha incontrato. Spesso ha infatti dovuto convivere con infortuni e problemi fisici di alcuni giocatori ed inoltre da un mese non ha il suo capo allenatore. La forza del gruppo è stata confermata anche nell’ultima partita con Lumezzane, dove è arrivata una vittoria importante al termine di un match spigoloso e ricco di insidie. La Gemini è una squadra molto tattica che gioca la classica pallacanestro di Ciocca: è ben organizzata in difesa e in attacco e ha molti elementi esperti che conoscono questo campionato. Da poche settimane si è aggiunto Smajlagic che ha dato una maggiore profondità offensiva ad un organico che punta ad un posto nei play off".

Con 17 partite ancora da giocare, i Blacks hanno tutte le possibilità per risalire la classifica, ma come ha detto Lotesoriere in più occasioni, ora l’obiettivo è conquistare un posto nei playoff senza fare calcoli o porsi traguardi ambiziosi. "Con Mestre voglio vedere il giusto atteggiamento e uno spirito combattivo per giocare al massimo un match contro un ottimo avversario e in un campo difficile, in modo da riprendere il nostro percorso di crescita. Nei giocatori ho visto grande serietà e consapevolezza e sono certo che disputeremo una buona partita per rialzare subito la testa". Per Luca Galassi sarà una sorta di derby personale, essendo nato a Mirano a pochi chilometri da Venezia e avendo militato nel settore giovanile della Reyer.

Luca Del Favero