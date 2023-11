Blacks, prova di forza con Lumezzane. La vittoria garantisce il sesto posto

Blacks Faenza

83

LuxArm Lumezzane

63

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 10, Siberna 10, Vico 10, Naccari, Poggi 11, Ballarin, Petrucci 4, Aromando 21, Tomasini ne, Lanza, Pastore 7. All.: Garelli

LUXARM LUMEZZANE: Maresca ne, Niemi 15, Cecchi 9, Leone ne, Arrighini 2, Mastrangelo 8, Di Meco 5, Deminicis 6, Becchetti, Salvinelli ne, Minoli 5, Spizzichini 13. All.: Saputo

Arbitri: Giovagnini - Mamone

Note. Parziali: 17-17; 38-35; 62-49. Tiri da 2: FA: 2038, LU: 1535; Tiri da 3: FA: 927, LU: 619; Tiri liberi: FA: 1619, LU: 1517; Rimbalzi: FA: 40, LU: 31.

Con un ottimo terzo quarto i Blacks superano una coriacea Lumezzane, balzando al sesto posto in classifica insieme a Jesi. I lombardi reggono l’urto per tutto il primo tempo poi crollano sotto i colpi di una Faenza che mostra un grande gioco corale mandando ben 6 giocatori in doppia cifra. Da sottolineare i 7 assist di Vico e la grande prova di Aromando autore di 21 punti con 14 rimbalzi e 9 falli subito. I Blacks entrano in campo concentrati, ma in fase offensiva non sono in grande spolvero. Lumezzane mostra invece molta aggressività e così nasce una partita dove a prevalere sono le difese. Garelli lancia in quintetto Petrucci da ala grande, e il capitano è grande protagonista a rimbalzo insieme a Poggi.

Il problema è in attacco, perché ci si mette anche la sfortuna (leggasi canestri ‘sputati’ dal ferro che sembrano già realizzati) a rovinare la serata. I lombardi svolgono il loro compito con attenzione non risentendo delle assenze di Vecerina, Biancotto, Mastrangelo e Leone, soffrendo però l’ingresso di Aromando che spadroneggia sotto il tabellone. Il primo quarto termina 17-17 poi i Blacks in tre occasioni a piazzare l’allungo, ma ogni volta che toccano 4-5 punti di vantaggio, Lumezzane ritorna sotto. Faenza allora gioca d’astuzia, guadagnandosi tiri liberi e caricando di falli gli avversari, chiudendo all’intervallo avanti 38-35 con ben 14 punti segnati dalla lunetta.

Al rientro in campo Vico si veste da direttore d’orchestra e i Blacks suonano una dolcissima sinfonia. Cinque suoi punti e 3 assist fanno schizzare i Raggisolaris sul 50-39 con Poggi, autore di un grandissimo terzo quarto, che ne approfitta segnando molti canestri. La difesa faentina diventa sempre più aggressiva e non lascia scampo a Lumezzane che inizia anche demoralizzarsi non rientrando più in partita. I Blacks possono così gestire il vantaggio che tocca anche i 22 punti di scarto. Classifica: Ruvo di Puglia 16; San Vendemiano e Roseto 14; San Severo e Fabriano 12; Faenza e Jesi 10; Chieti (-1) 9; Padova*, Andrea Costa Imola e Mestre 8; Lumezzane*, Virtus Imola, Ravenna e Bisceglie 6; Taranto e Vicenza 4. * una gara in meno

Luca Del Favero