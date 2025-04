Blacks sfidano Novipiù Casale Monferrato per un posto nei play in

Ultimo ballo in campionato, prima della roulette russa dei play in. All’ultima fatica della stagione regolare, i Blacks si presentano con le motivazioni altissime e ancora una volta saranno padroni del loro destino. Vincendo in casa della Novipiù Casale Monferrato (ore 18), i faentini chiuderebbero sicuramente all’ottavo posto e avrebbero soltanto il turno play in casalingo del 7 maggio, ma se dovesse vincere San Vendemiano ad Agrigento, salirebbero al settimo. Con una sconfitta ci sarà invece il rischio di finire noni (due turni play in con il primo in casa domenica 4 maggio) venendo beffati proprio da Casale Monferrato e in quel caso sarà fondamentale mantenere il +7 dell’andata. Faenza dovrà quindi vincere o perdere al massimo di 7 punti per evitare sorprese.

Guai però a fare calcoli, perché la concentrazione sulla partita sarà fondamentale contro un’avversaria che ha vissuto una stagione di alti e bassi e che vuole riscattarsi. Per questa gara i Blacks non avranno il pubblico vicino, in quanto il palasport di Tortona (cambiato rispetto al solito dove gioca la Novipiù a causa della concomitanza del match di A1 Tortona – Milano) ha una capienza molto ridotta (400 posti) e non è stata neanche aperta la vendita dei biglietti per dare la precedenza agli abbonati. Alla società Raggisolaris è stato comunque fornito qualche biglietto. I supporters faentini potranno quindi tifare guardando la partita su LNP Pass. "Scenderemo in campo pensando a noi stessi per conquistare la migliore posizione possibile nei play in – spiega coach Luigi Garelli –. Ripartiamo dalla prestazione contro Mestre dove abbiamo mostrato un buono spirito e tanta aggressività, ma dovremo migliorare nelle percentuali offensive e nella lucidità, mettendo anche maggiore energia sia fisica che mentale soprattutto nei momenti chiave della gara".

Voglia di riscatto l’avrà anche la Novipiù, reduce da due sconfitte consecutive. "Casale Monferrato punta come noi a disputare un solo turno play in davanti al suo pubblico. Ha un roster con tantissimo talento dove spicca Niccolò Martinoni, un lusso per la B Nazionale che faceva la differenza anche in A2, e anche Dalton Pepper è un giocatore bravissimo a far canestro da ogni posizione. Di grande impatto è il playmaker Vecerina, ottimo tiratore, e nelle ultime settimane si sta ritagliando un ruolo importante Stazzonelli, soprattutto dopo che Rupil e Wojciechowski si sono infortunati. Il pregio di Casale Monferrato è che tutti si sono sempre fatti trovare pronti nei momenti più difficili della stagione ed infatti anche gli esterni Guerra e Basta e i lunghi Dia e Marcucci danno un contributo importante".

l.d.f.