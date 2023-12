Blacks, una vittoria memorabile

Blacks Faenza

77

Ruvo di Puglia

75

BLACKS FAENZA: Galassi 11, Papa 20, Siberna 1, Vico 15, Naccari ne, Poggi 8, Ballarin ne, Petrucci 16, Aromando 4, Tomasini ne, Pastore 2. All.: Lotesoriere

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Galmarini 21, Granieri ne, Toniato 8, Contento 9, Ghersetti, Jackson 6, Eliantonio, Traini 12, Leggio 19, Diomede ne. All.: Campanella Arbitri: Pulina - Caneva

Note. Parziali: 15-15; 37-29; 60-51. Tiri da 2: Faenza: 2544, Ruvo di Puglia: 1833; Tiri da 3: Faenza: 411, Ruvo di Puglia: 924; Tiri liberi: Faenza: 1519, Ruvo di Puglia: 1217; Rimbalzi: Faenza: 33, Ruvo di Puglia: 27.

‘E poi uscimmo a riveder le stelle…’. Serata da incorniciare per i Blacks che infliggono la seconda sconfitta in campionato alla capolista Ruvo di Puglia, giocando la miglior partita difensiva della stagione. Faenza gioca ai limiti della perfezione conducendo per quasi tutto il match, e nel finale è brava a restare concentrata e a conquistare una vittoria più che meritata. Primo tempo da applausi per i Blacks, aggressivi in difesa e capaci di tenere Ruvo di Puglia a soli 29 punti e Jackson a 1 (chiuderà con 6), conquistando 23 rimbalzi contro 11. La Tecnoswitch prova subito ad imporre il proprio gioco affidandosi a Galmarini, ma non fa i conti con una Faenza attenta e determinata a rimbalzo, che paga solo il fatto di non trovare il canestro con continuità. La difesa è però un ottimo salvagente per i Raggisolaris fino a quando non trovano la mira in attacco ed infatti al primo riposo il punteggio è di assoluta parità: 15-15. Poi sale in cattedra Papa, bravo e astuto nel farsi trovare sotto canestro e con sei punti consecutivi porta i suoi sul 25-20.

Ruvo di Puglia prova a rispondere, ma soffre l’aggressività dei faentini che spesso rubano palloni dalle mani degli avversari innescando contropiede. Arriva così il massimo vantaggio di 8 punti grazie a due liberi di Galassi (33-25) gap mantenuto fino all’intervallo dove i Blacks conducono 37-29. Nel secondo tempo Ruvo reagisce, ma i Blacks sono bravi a rispondere colpo su colpo allungando addirittura fino al 71-57 a 5’18’’ dalla fine. Coach Campanella chiama time out e la partita cambia. Ruvo rientra in campo con una incredibile determinazione e piazza un break di 18-4 frutto anche di qualche palla persa di troppo dei manfredi e agguanta la parità (75-75) a 32’’ dalla fine. I Blacks restano lucidi e segnano il nuovo sorpasso con una penetrazione di Vico a 12’’ (77-75). Ruvo chiama time out e affida l’ultimo possesso a Contento: la sua tripla è corta e Faenza può esultare.

Luca Del Favero