Blessed Beer Forlì vincono il campionato di basket amatoriale Csi 2024/25

Sono i Blessed Beer Forlì i campioni del campionato di basket amatoriale Csi 2024/25, dopo oltre 400 gare disputate dalle 35 formazioni partecipanti. Il titolo è stato conquistato battendo in finale per 66-65 la Pallacanestro Cesena, confermando il dominio in una stagione che ha visto la formazione forlivese chiudere con una sola sconfitta sulle ventotto gare disputate. Un gruppo storico e consolidato, che da anni disputa questo torneo, che quest’anno ha fatto il salto di qualità grazie alla guida tecnica di coach Enrico Ronci e all’innesto di due assoluti fuori categoria come l’ex Artusiana e Virtus Imola Alessandro Nucci e il play Fabio Bergantini (ex AICS e Sant’Agata).

In finale, sul campo di Bertinoro, i Blessed Beer l’hanno spuntata di misura contro la forte formazione cesenate, che ha dato battaglia senza però riuscire a sovvertire il pronostico. Il terzo posto, ex aequo, è stato conquistato da Fit Ziria e Aics Forlì. Si attendono ora gli esiti della Coppa Romagna, che assegnerà il premio alla vincente tra le squadre di bassa classifica: in corsa ci sono ancora due formazioni forlivesi, i Marghe All Star e la Generali Forlì.