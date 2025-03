Blitz E-Work, i playoff sono dietro l’angolo . L’Alpo piegata dal duo Fondren-Roumy

Mep Villafranca 65E-Work Faenza 69

MEP VILLAFRANCA: Parmesani 10, Keller, Rosignoli 9, Spinelli 4, Moriconi 9, Mancini ne, Furlani ne, Frustaci 7, Rainis 4, Ejiofor, Tulonen 21, Soglia 1. All.: Soave

E-WORK FAENZA: Franceschelli 5, Brzonova 8, Turel 8, Fantini 4, Fondren 17, Cappellotto 3, Jakpa, Roumy 16, Porcu, Scekic 8. All.: Seletti

Arbitri: Vita – Cassinadri – Corrias

Note. Parziali: 17-24; 31-35; 51-48. Tiri da 2: Villafranca: 16/49, Faenza: 21/45; tiri da tre: Villafranca: 6/22, Faenza: 4/23; tiri liberi: Villafranca: 15/19, Faenza: 15/23; Rimbalzi totali: Villafranca: 48, Faenza: 49. Uscita per falli: Renis e Franceschelli

Apoteosi E-Work. Le faentine sbancano Villafranca e volano al quinto posto, aspettando soltanto la matematica per festeggiare la conquista dei playoff. È obiettivamente impossibile che l’obiettivo svanisca, perché dovrebbero verificarsi tanti risultati impensabili delle inseguitrici. Alpo parte sul 3-0 con un tris dalla lunetta, ma Faenza risponde con un break di 8-0 firmato da una Roumy immarcabile. La brutta notizia sono i tre falli di Jakpa in poco meno di due minuti che la costringono alla panchina. Villafranca non si scompone e ritorna avanti 11-10 e allora Seletti si gioca la difesa a zona con cui imbriglia le venete e l’E-Work si porta sul 13-22, trascinata da Roumy autrice di 14 punti nel primo quarto.

Alpo alza l’aggressività e dopo un lungo inseguimento a 1’28’’ dall’intervallo trova la parità con Tulonen (31-31). Le giovani Scekic (8 punti per lei) e Brzonova rispondono prontamente e al riposo Faenza conduce 35-31. Poi succede quello che Seletti voleva evitare, ovvero che Alpo iniziasse ad imporre il proprio ritmo. Le venete bloccano l’E-Work e la costringono a commettere falli, con Fondren e Franceschelli che ne fanno le spese arrivando a quattro personali, ma in attacco non punge e così al 30’ conduce ‘soltanto’ 51-48. Una fiammata le porta avanti 56-50, Faenza risponde con le triple di Turel e Cappellotto e rimette le cose a posto (56-56). Proprio Turel, ex di turno, sigla il tiro da tre del 65-62 al 36’’ che risulta già decisivo, perché il finale è convulso e ricco di errori e palle perse.

La differenza è che Alpo gioca una pallacanestro frenetica, mentre Faenza ragiona e tiene palla senza fretta al limite dei 24’’. In cattedra sale Fondren conquistando rimbalzi preziosi (chiuderà con 14 carambole) e segnando a 12’’ il libero del 69-65 che vale l’ottava vittoria in campionato.

Classifica: Schio 30; Venezia 28; Campobasso* 24; Castelnuovo Scrivia* 20; Faenza 16; San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni 14; Battipaglia* 12; Brescia e Sassari* 10; Villafranca 2. * una partita in più

Luca Del Favero