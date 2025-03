Blitz Medicina, Ozzano ko. Capolavoro Casalecchio

Fine settimana incorniciare per la Virtus Medicina di coach ‘Bidi’ Bettazzi, che nell’atteso derby ai vertici del girone G di serie C contro la regina Cmo Ozzano, strappa 2 punti pesantissimi nella bagarre per il primo posto e si porta a -4 dalla vetta: protagonisti della grande soirée giallonera Masrè (12 punti), Morara (16) e Corcelli (20), che portano a 6 la striscia positiva medicinese. Dietro continua il momento positivo della Francesco Francia, che annienta Argenta con 44 punti di scarto e fa sua l’ottava vittoria consecutiva grazie al contributo di 6 uomini in doppia cifra: Lovisotto (17), Ranieri (14), Bianchini (11), Tosini (11), De Ruvo (11) e Ferdeghini (11). Il risultato, complice soprattutto il capolavoro del Cvd Casalecchio, che fra le mura domestiche piega la più quotata Lg Competition strappando la terza vittoria filata (Cazzanti e Cavicchi 14, Bernardini 12 e Ramzani 11), permette così al club di Zola Predosa di prendersi il 4° posto. Nella metà bassa successo clou per Granarolo, che espugna la Furla condannando l’Sg Fortitudo al settimo ko di fila. In fondo alla graduatoria colpaccio di San Lazzaro in quel di Scandiano, risultato sulla carta inatteso e che rilancia i biancoverdi nella lotta salvezza.

Gare girone G: Sg Fortitudo-Cmp Granarolo 54-66, Scandiano-Bsl S. Lazzaro 61-68, Molinella-Novellara 89-66, Francesco F.-Argenta 93-49, Arena-Vignola 84-82, Cvd Casalecchio-Lg Competition 81-65 e Virtus Medicina-Cmo Ozzano 81-77.

Classifica: Cmo 36; V. Medicina 32; Lg Competition e F. Francia 30; Scandiano e Molinella 26; Cvd 20; Arena e Cmp 18; Argenta 16; Vignola 14; Sg Fortitudo 12; Novellara 10; Bsl 6.

Gare girone M: Real Pesaro-Cab Ancona 99-51, Titano San Marino-Urbania 56-63, Guelfo-P. S. Elpidio 82-59, Taurus Jesi-Pisaurum Pesaro 85-81, Robur Falconara-Baskers 57-87, Fossombrone-Sutor 60-72 e Osimo-Santarcangelo 64-81.

Classifica: Baskers 42; Santarcangelo 38; Fossombrone 30; Urbania 28; Porto Sant’Elpidio 24; Pisaurum e Sutor 20; Titano San Marino 18; Guelfo 16; Robur Osimo 14; Falconara 12; Real Pesaro 10; Cab Ancona 0.

Giacomo Gelati