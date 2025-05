Bnv basket. Inizia bene l’iter salvezza

La Bnv Juve Pontedera ha vissuto una gara tesa, giocata punto a punto fino agli ultimi minuti, imponendosi sul CUS Firenze per 78-70 nella seconda sfida del secondo turno play-out di Serie C. Il primo quarto si è chiuso sul 17-16, con Pontedera avanti di una sola lunghezza dopo un avvio equilibrato e intenso. Nel secondo periodo gli ospiti hanno trovato maggiore fluidità offensiva, riuscendo a ribaltare il punteggio con un parziale di 25-21 e andando al riposo con un leggero vantaggio. Alla ripresa le due squadre hanno continuato a rispondersi colpo su colpo, con il terzo quarto che si è concluso sul 16-15 per i padroni di casa. Ma è stato nell’ultimo periodo che Pontedera ha cambiato marcia alzando l’intensità difensiva e trovando soluzioni efficaci in attacco, piazzando un decisivo 24-14 e chiudendo definitivamente la gara, difatti negli ultimi minuti Firenze è apparsa in calo, complice la stanchezza accumulata. Ora tutte le attenzioni sono rivolte a gara 2, in programma domani alle ore 21.30 a Firenze, dove un’eventuale nuova vittoria consegnerebbe alla Juve Pontedera la salvezza matematica e la permanenza in Serie C.