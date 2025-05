Bnv Juve Pontedera sconfitta da Fucecchio: addio alla Serie C interregionale

La Bnv Juve Pontedera ha visto sfumare l’occasione di pareggiare la serie, venendo sconfitta anche in gara 2 per 64-63 dalla Boldrini Selleria Fucecchio, che ha così chiuso i conti sul 2-0 e condannato la formazione pontederese al secondo turno play-out per mantenere la categoria nella Serie C unica interregionale. La sfida giocata sul parquet di casa, ha avuto un avvio incoraggiante per Pontedera, che ha mostrato da subito un atteggiamento più deciso rispetto a quello remissivo visto in gara 1, chiudendo il primo quarto in parità sul 15-15. Nel secondo periodo la squadra di casa ha trovato ulteriore continuità offensiva e solidità difensiva, arrivando all’intervallo lungo per 16-12. L’inerzia è cambiata al rientro dagli spogliatoi: Fucecchio ha alzato l’intensità mettendo a nudo le fragilità della difesa locale che ha faticato a contenere gli attacchi dal perimetro, chiudendo il terzo quarto a 23-15 per gli ospiti.

A quel punto Pontedera ha tentato il tutto per tutto con i falli sistematici, riuscendo a rientrare fino al -1 grazie a una tripla piazzata a un secondo dalla fine e sfruttando i numerosi errori ai liberi da parte degli ospiti, che hanno sbagliato nove tiri consecutivi dalla lunetta nei minuti finali.

Nonostante ciò, l’ultima occasione non è arrivata e un altro fallo ha concesso a Fucecchio due liberi, ancora sbagliati, ma il tempo è scaduto prima che i padroni di casa potessero costruire un’ultima azione.

Andrea Martina Torre