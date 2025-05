Bnv Juve Pontedera: sfida decisiva per la permanenza in Serie C contro Fucecchio

La Bnv Juve Pontedera si prepara a vivere questa sera, alle ore 21.15 sul parquet di casa, la partita più importante della stagione. In palio c’è la permanenza in Serie C, in un confronto senza appello contro nuovamente la squadra di Fucecchio, al termine di una settimana difficile per i pontederesi. La pesante sconfitta in gara 1, maturata sabato scorso in trasferta con il punteggio di 77-62, ha evidenziato tutte le difficoltà del Pontedera, travolta soprattutto dall’intensità degli avversari e incapace di reagire nell’arco dei quaranta minuti. Difatti è stata una battuta d’arresto netta, che ha imposto riflessione e lavoro su ogni dettaglio, con l’obiettivo di voltare pagina non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto mentale. La squadra ha dunque cercato in questi giorni di ritrovare ritmo, energia e identità: tre ingredienti indispensabili per affrontare al meglio una sfida che non lascia spazio ad errori. Per la partita di oggi servirà un approccio completamente diverso e più aggressivo, mettendo pressione a una Fucecchio che ha già dimostrato di non perdonare disattenzioni e cali di concentrazione. Il supporto del pubblico sarà un fattore fondamentale, ma sarà soprattutto l’atteggiamento collettivo a determinare l’esito del match e per salvarsi, la Bnv Juve Pontedera dovrà giocare ogni possesso come fosse l’ultimo, con la fame e la tensione giusta, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Andrea Martina Torre