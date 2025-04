Bnv Juve Pontedera trionfa in trasferta contro Bottegone: 90-82

La Bnv Juve Pontedera ha conquistato una vittoria importantissima in trasferta sul campo del Bottegone, imponendosi con il punteggio di 90-82 in una gara che ha rappresentato un vero punto di svolta nella stagione. Dopo il recente cambio alla guida tecnica la squadra ha risposto con una prestazione di qualità, ritrovando entusiasmo e concretezza. Fin dalle prime battute il Pontedera ha imposto il proprio ritmo e ha chiuso il primo quarto avanti di 11 lunghezze sul 24-13, mostrando solidità difensiva e buone percentuali in attacco. Nel secondo tempo Pontedera ha provato a reagire ma è stato il Bottegone a chiudere in vantaggio sul 22-24. Successivamente anche il terzo quarto è stato equilibrato con le due squadre che si sono risposte colpo su colpo, ma Pontedera è riuscita comunque a riprendere il margine, chiudendo il parziale sul 24-22. La prova offensiva dei pontederesi è stata la migliore dell’intera stagione con 90 punti segnati, rimescolando le carte nella corsa ai playout. Fino a pochi giorni fa il risultato finale sembrava definito mentre ora tutto si deciderà all’ultima giornata.

Andrea Martina Torre