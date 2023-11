Bocche cucite nel dopo gara. E’ un ko duro da digerire. Obbligatorio resettare e voltare subito pagina

Che sia un colpo duro da digerire lo testimonia la poca voglia di parlare dei protagonisti nel post gara di Fidenza-Ferrara. Coach Furlani non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, al termine di una partita che la sua squadra ha ben giocato per tre quarti, viaggiando costantemente in doppia cifra di vantaggio prima di un ultimo parziale sciagurato. Come accaduto altre volte, Ferrara ha sciupato un vantaggio considerevole prima di venire "mangiata" da Fidenza negli ultimi minuti, con palloni persi banali e un atteggiamento troppo remissivo, in balìa degli avversari e di un ambiente che improvvisamente si era fatto caldissimo. E’ la terza sconfitta su tre viaggi fuori casa, ma ciò che preoccupa è il modo in cui è arrivata, simile alla trasferta di Cervia contro Cesena: ancora una volta i biancazzurri hanno sciupato nel finale ciò che di buono avevano costruito nei minuti precedenti. Ora arrivano due gare casalinghe sulla carta abbordabili per rimettersi in marcia, ma è indubbio che questa sconfitta faccia parecchio male.

j.c.