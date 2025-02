Bologna 2016, inizio soft. Ozzano cade a Pescara

Esulta solo il Bologna 2016 alla prima sortita della seconda fase di Interregionale, con l’inizio delle fasi playoff e playout. I rossoblù di coach Giovanni Lunghini hanno vita facile nell’ouverture dei play-in Out della Conference Nordest, col netto successo ai danni della Jadran Trieste che lancia subito l’Allianz ai vertici del gironcino: il prossimo weekend capitan Guerri e compagni saranno di scena sul parquet di Jesolo per provare un altro grande passo verso la permanenza nella categoria.

Partenza in salita per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, unica fra le bolognesi inserita nella poule playoff. Per i biancorossi, all’esordio sul parquet di Pescara, non bastano i 38 punti di Cortese, Ranitovic e Ranuzzi per strappare la vittoria.

Ai play-in della Conference Centro ko anche l’Olimpia Castello.

Gare play-in Gold Centro: Loreto Pesaro-Esperia Cagliari 76-61, Attila Porto Recanati-Stella Ebk Roma 71-81, L’Aquila-Bramante Pesaro 78-74, Recanati-Carver Cinecittà 72-67, Stella Azzurra Viterbo-Vigor Matelica 77-94, Amatori Pescara-New Flying Balls 89-75.

La classifica: Carver Cinecittà 16; Vigor Matelica e Loreto Pesaro 14; Stella Azzurra Viterbo, L’Aquila e Recanati 12; Bramante Pesaro, Amatori Pescara ed Esperia Cagliari 10; Attila Porto Recanati e New Flying Balls 8; Stella Ebk Roma 6.

Gare play-in Out Nordest: Montebelluna-Basket 2000 64-68, Petrarca-Blu Bergamo 76-70, Sansebasket Cremona-San Bonifacio 86-67, Bologna 2016-Jadran Trieste 81-62, Nervianese-Jesolo.

La classifica: Petrarca e Bologna 2016 14; Nervianese, Bologna 2016, Basket 2000e Jesolo 12; Blu Bergamo, Libertas Cernusco e San Bonifacio 10; Sansebasket Cremona 8; Jadran Trieste 6; Montebelluna 0.

Gare play-in Out Centro: Pescara 2.0-Virtus Civitanova 60-87, San Paolo Ostiense-Olimpia Castello 81-68, Mondragone-Teramo a Spicchi 62-65, Valdiceppo-Vasto 86-76, Roseto 2020-Palestrina 108-89, Ferentino-Senigallia 81-78.

La classifica: Vasto, San Paolo Ostiense, Valdiceppo, Ferentino e Palestrina 14;, Virtus Civitanova, Roseto 2020 e Senigallia 12; Teramo a Spicchi 10; Olimpia Castello 8; Mondragone e Pescara 2.0 4.