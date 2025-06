Bologna 2016: Possibile Chiusura dopo 9 Stagioni, Guerri Valuta Nuovi Progetti

Dopo 9 stagioni potrebbe trovarsi a un bivio epocale il Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri. A fine maggio il numero uno rossoblù aveva avanzato l’idea di una joint-venture fra alcune società da Bologna a Imola che, pur mantenendo le rispettive autonomie, metterebbe in condivisione spazi, strutture, dirigenti e allenatori per l’accompagnamento dei ragazzi più brillanti alle categorie superiori e i giocatori a fine carriera al mondo del lavoro: in questa maniera l’interscambio favorirebbe specializzazioni sportive di ogni singolo club, con categorie adatte a ogni tipologia di atleta. Tuttavia il tiepido riscontro ricevuto potrebbe portare il Bologna 2016 a cessare la propria attività.

Guerri, cos’è successo nelle ultime due settimane?

"Ho raccolto un po’ di punti vista. Il mio desiderio è quello di costruire una rete fra società, con finalità sia sportive sia di orientamento al mondo del lavoro. Così chi non ha le caratteristiche per diventare un professionista nel basket possiamo portarlo altrove".

Che riscontri ci sono stati?

"Per quanto ci sia fascinazione, ho trovato anche titubanza, come normale che sia. Perché c’è il timore di perdere l’identità sportiva. Ma la mia idea è costruire un modello diverso".

È deluso?

"No, non mi permetto di essere invasivo e accetto quel che viene. Io propongo un modello, dove se c’è intenzione di proseguire insieme bene, altrimenti pazienza".

Quindi che intenzioni ha?

"Se non ci sono cambiamenti radicali, come Bologna 2016 chiuderemo e penserò a cosa fare, perché ho tanti progetti da prendere in considerazione. Mi vedrò costretto a pensare a qualcos’altro. adesso vedo che tutti hanno il proprio modello che impatta sul territorio".

Di quali progetti si interesserebbe?

"Potrei entrare in qualche altro progetto di valorizzazione di giovani. Le mie passioni sono sport e arte: credo che supportare giovane atleti e giovani artisti sia un lavoro nobile. Sono convinto che chi ha avuto un po’ di fortuna nella vita, e il contesto giusto, possa passarlo di generazione in generazione. Ma senza pretese particolari: c’è bisogno di guide disinteressate".

Che è stato sempre il mantra del suo club.

"Lo sport arricchisce chi lo pratica, ma anche chi investe. Lo sport impone di gareggiare, di accettare la sconfitta, di valorizzare il gruppo e che sia il gruppo a trionfare piuttosto che il singolo. Per me sono valori pazzeschi che tornano utili nella vita di tutti i giorni".

Doveste chiudere che bilancio sarebbe il suo dopo quasi 10 anni?

"Si chiuderebbe un’esperienza di grande successo sportivo e formativo, siamo contentissimi delle figure che abbiamo realizzato e dello scambio che c’è stato fra società e giocatori e viceversa. Come presidente ne uscirei arricchito".

Avete già parlato coi giocatori?

"Ad oggi abbiamo lasciato liberi i giocatori di accasarsi dove ritengono più opportuno, poi vedremo l’evoluzione in queste settimane: se arriveranno risposte positive andremo avanti, altrimenti chiudiamo qua".

Quindi non è una questione economica?

"Si tratta di progettualità e di creare un format dove c’è chi lavora e chi gioca".