Bologna 2016, sfuma il sesto sigillo. Francesco Francia: suo il big match

Si tinge di rosa il terzultimo referto della regular season di serie B dei New Flying Balls, che dopo il successo contro l’Andrea Costa Imola, piegano anche la corazzata del girone B Ruvo di Puglia e centrano il secondo capolavoro filato in ottica playout: a 80’ dalla fine Ozzano è più che mai padrona del proprio destino e può ancora centrare il 14esimo posto, valevole per il fattore campo nella poule salvezza. In Interregionale si ferma dopo cinque vittorie filate la corsa del Bologna 2016, che nel big match al vertice del girone play-in Silver lascia due punti pesantissimi a Montebelluna, che ribalta di un punto la differenza canestri dell’andata: ora serve un’impresa per centrare i playoff. Seconda giornata di poule playoff invece sui campi della serie C e successo clou per la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che espugna il campo della Virtus Medicina nel big match di giornata e si prende la vetta del raggruppamento in compagnia di Scandiano: ultimo posto per la Cmp Global, al secondo stop consecutivo sul campo di Reggio Emilia. Ai playout esordio con il sorriso per Molinella, agile a Correggio, e Cvd Casalecchio, bene all’overtime contro la corazzata Santarcangelo: valanga Castel Guelfo nel derby contro la Bsl. In Divisione Regionale 1 ennesimo avvicendamento al vertice del girone A, con la Veni che respinge i Giardini Margherita e li fa scivolare al secondo posto: ne approfitta così l’Audace Bombers, che espugna all’overtime Castel Maggiore e torna sul gradino più alto del podio: al terzo posto Vignola, che fa tesoro del ko della Vis Persiceto per agguantare la 17 esima vittoria stagionale.

Nel girone B si rialza prontamente Budrio, che piega Massa Lombarda e resta a -2 da Argenta, che spazza via l’Omega con un pesante +35: terzo cincin di fila infine per Granarolo, ok contro Villa Verucchio.