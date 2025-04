Bologna troppo forte per Pistoia: coach Okorn trova aspetti positivi nonostante la sconfitta

Bologna non è una squadra giocabile per Pistoia e su questo non ci sono dubbi. La pensa così anche coach Gasper Okorn, anche se nonostante la sconfitta e sul come è maturata, riesce comunque a trovare qualcosa di positivo. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – dice Okorn – ma in realtà è stata ancora più dura. Bologna ha giocato duro dal primo all’ultimo minuto, le palle perse sono il frutto anche di questa grande aggressività e fisicità che loro hanno messo in campo. Alla fine però sono soddisfatto della prova dei giocatori, 20 punti di distacco ci stanno tutti ma se guardiamo siamo riusciti a tenerli a 85 punti e non è poco visto che parliamo di Bologna. È il segno che in difesa non siamo andati male a parte in alcuni momenti. Per quanto riguarda l’attacco, in questo momento più di 65 punti non li abbiamo". E dire che Okorn aveva provato a dare una scossa alla squadra chiamando un time out dopo pochi minuti dalla palla a due. "Ho chiamato il time out perché avevo subito visto l’atteggiamento duro della Virtus. Ho chiesto ai ragazzi di giocare in maniera più dura e aggressiva e come ho detto sono soddisfatto in generale. Se devo essere sincero mi ha dato fastidio quel 6-0 preso nell’ultimo minuto dell’ultimo quarto".

M. I.