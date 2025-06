Bolognesi non abbassa l’asticella: "Lavoriamo per rimanere in cima"

Nella nuova Rinascita dell’estate 2025 c’è anche Alessandro Bolognesi. Il direttore tecnico è stato riconfermato dalla società biancorossa e sarà ancora nell’organico dirigenziale per la stagione ventura. "Sono molto contento di essere rimasto e di aver avuto la fiducia del club e del cda – commenta Bolognesi –. La mia priorità è sempre stata quella di restare. Rimini è una società per cui non esiste la definizione di categoria, è un club del massimo livello".

Prima di partire, però, uno sguardo indietro a quel che è stato, a una finale distante solo due settimane. "È stata una stagione incredibile, bellissima, una favola. È chiaro che la finale ci rimane un po’ lì, soprattutto per il 3-0. La serie è stata molto più combattuta di quello che dice il risultato conclusivo. Per il resto rimane un cammino fantastico. Ora pensiamo alla prossima, a quel che accadrà. Cercando di stare lassù".

C’è poi un mercato infuocato che ha già visto parecchie squadre rinforzarsi in maniera importante. Prospettive per una stagione "ancor più difficile rispetto a questa – avverte Bolognesi –. Tutte le squadre che hanno avuto difficoltà l’anno scorso si stanno rinforzando. Non si parla di Pesaro, ma ad esempio hanno già preso il miglior italiano sul mercato, Tambone. Ma anche Brindisi, Scafati, Avellino e Verona stanno aggiungendo ottime pedine. Non ci sarà la Cantù dell’anno scorso, che era quasi ai livelli della Trapani di dodici mesi prima, ma comunque tante squadre eccellenti. Al momento sono Verona e Brindisi quelle che hanno costruito di più, che sono andate all-in, ma c’è sempre la variabile americani che può sparigliare le carte".

Massimo riserbo da parte del direttore tecnico invece sulla costruzione della squadra, tra conferme imminenti e novità assolute. L’ultima novità, di ieri, è l’addio ufficiale a Simon Anumba, che si è accasato alla corte di Caja alla Fortitudo. Dunque, cambieranno completamente i protagonisti in ala piccola e ala grande rispetto all’anno passato. Chi invece non cambierà, come già ampiamente preventivato, è il miglior giocatore italiano del campionato appena trascorso. Ieri infatti è arrivata l’ufficialità della conferma per un’altra stagione di Pierpaolo Marini. "Anche la prossima stagione saremo, di nuovo, insieme – così Marini –. Sono davvero felice, abbiamo fatto una stagione pazzesca e ci siamo divertiti molto, e questo è anche e soprattutto merito dei tifosi perché durante l’anno non ci hanno mai fatto mancare passione, calore e affetto. La prossima stagione sarà altrettanto difficile e complicata, ma sono sicuro che tutti insieme riusciremo a gioire e divertirci come abbiamo fatto nella scorsa".

Loriano Zannoni