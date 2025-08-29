Bolognesi sprona la sua Rinascita: "Con Pesaro un passo avanti"

di Loriano Zannoni

Tra un’amichevole e l’altra, la Dole Basket Rimini cresce e progredisce in diversi settori del gioco. Il successo con Roseto di martedì porta con sé parecchie indicazioni e lo stesso sarà domani con Pesaro, presumibilmente. La partita si giocherà al Flaminio a porte chiuse, una decisione presa già diverse settimane fa per evitare qualsiasi complicanza in fase prestagionale. Resta da vedere come andrà avanti il campionato di tutte le squadre, con i derby a disposizione, andata e ritorno, e con le tante sfide di campanile di una A2 ancora a 20. Limitazioni in arrivo? Si vedrà caso per caso, con una partenza che – seppure amichevole – resta off-limits.

Intanto Dole gioca ma ancora non è al completo. Gora Camara arriverà a Rimini dopo aver fatto tappa in Senegal dove, da vicecapitano della sua Nazionale, verrà premiato coi compagni dal governo del suo paese per il bronzo conquistato ad Afrobasket. Il problema alla caviglia intanto non preoccupa Rbr. "È una semplice distorsione – dichiara il direttore tecnico, Alessandro Bolognesi – e non siamo preoccupati". Dole guarda comunque lontano, col primo atto ufficiale della stagione che sarà quello di venerdì 12 settembre, la semifinale di Supercoppa con la Fortitudo. "Bologna al momento è la squadra più avanti di tutte – prosegue Bolognesi -. Sono partiti bene in questa preseason. Sarà il primo appuntamento ufficiale e vogliamo farci trovare pronti".

I primi venti giorni di preparazione sono passati senza intoppi particolari per Rbr e con buoni segnali da parte del gruppo. "Abbiamo giocato tre buone amichevoli come atteggiamento e voglia di passarsi la palla, di aiutarsi l’uno con l’altro. Un grazie anche ai tanti tifosi che sono già venuti a sostenerci negli scrimmage, il nostro obbiettivo è quello di farli divertire. Stiamo procedendo bene con la preparazione, pensiamo di essere sulla strada giusta. Cosa vogliamo vedere nel test con Pesaro? Di partita in partita l’idea è sempre quella di fare dei passi in avanti dal punto di vista della conoscenza reciproca, della chimica di squadra. Poi ci sarà l’appuntamento col Memorial Bertolazzi a Pistoia, un test generale di prestagione in cui si respirerà un’aria già diversa – ammette ancora Bolognesi –. Ma, al di là di tutto e dei risultati, quel che conta in questo momento è creare un buon gruppo. Quello che sta accadendo".

Il colpo di mercato della A2 di questa settimana è quello di Brindisi, che si è assicurata Andrea Cinciarini. "Continuo a pensare che siano Verona e la stessa Brindisi, ancor più con questo colpo, le squadre con meno difetti. Saranno quelle le formazioni con cui dovremo lottare per ambire in alto. Per il resto a me piace molto Pistoia, la trovo una buonissima squadra". conclude la propria analisi il direttore tecnico della Rinascita.