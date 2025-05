Bondi Arena ospita semifinale playoff: Adamant sfida Sangiorgese per la promozione

La Bondi Arena spalanca le porte per gara 1 delle semifinali playoff per la promozione in B Nazionale, oggi alle 18 con la sfida tra Adamant e Sangiorgese, primo crocevia di questo rush finale di stagione per i biancazzurri, che puntano al salto di categoria e al ritorno nel basket che conta. A ieri erano circa 700 i biglietti venduti, ancora una volta si supererà ampiamente le mille presenze al palazzetto, e la sensazione è che si andrà incontro al record stagionale, col pubblico ferrarese che cercherà di spingere i propri beniamini alla vittoria nel primo atto di una serie che si preannuncia parecchio equilibrata.

Ferrara arriva da una decina di giorni di riposo avendo chiuso la serie dei quarti con Oderzo in due gare, mentre alla "Sangio" è servita gara 3 per superare lo scoglio Mantova e approdare alla semifinale; in casa biancazzurra qualche acciacco nelle ultime ore, ma tutti gli effettivi dovrebbero essere a disposizione di coach Benedetto.

La Sangiorgese è squadra di livello, con un roster profondo ed equilibrato, con tanto talento sia sugli esterni che dentro l’area: Ferrara dovrà vincere la sfida su ambo i lati del campo per portarsi a casa gara 1 e mettere in discesa la serie, guadagnandosi la chance di chiudere i conti già mercoledì sera al Pala Bertelli di San Giorgio su Legnano. Benedetto cerca la miglior prestazione dai suoi uomini chiave: Ballabio in regia, ben supportato da un Chessari sempre più in crescita, Santiago e Marchini sul perimetro, Solaroli e Casagrande tra fisicità e mano calda al tiro. E poi i lunghi, con capitan Drigo potenzialmente letale dall’arco, e l’energia e i centimetri di Sackey, Tio e Yarbanga sotto le plance che dovranno sovrastare le qualità dei vari Zilius, Giarelli e Bianchi.

Dall’altra parte del tabellone si sfidano Pordenone e Monfalcone, per due semifinali che sulla carta si annunciano davvero equilibrate, tra le quattro squadre più forti dei due gironi: non sono esclusi colpi di scena, ma Ferrara si augura che tutto vada nel verso giusto e che il fattore campo sia un valore aggiunto almeno in questa serie, aspettando di capire quali saranno le due squadre che si contenderanno la promozione in finale.

BIGLIETTERIA. La società ha invitato ieri i tifosi a recarsi in anticipo rispetto all’orario della palla a due per evitare di sovraccaricare i botteghini e creare fastidiose code al momento dell’ingresso. Le porte della Bondi Arena apriranno alle 16.30.

Jacopo Cavallini