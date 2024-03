Bondi Vis lanciatissima. Under 19 verso le finali

Ottava giornata di ritorno del campionato Under 19 Eccellenza che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in trasferta la Pollini Brescia. Primo quarto equilibrato dove Brescia cerca di sfruttare il tiro da 3 punti, e invece al contrario la Bondi Vis sfrutta la maggiore fisicità sotto canestro. Le due squadre rispondono canestro su canestro

senza che nessuno riesca a prendere il controllo della partita, arrivando alla prima pausa sul punteggio di 18-15. Secondo quarto dove è la Bondi Vis a partire forte e a provare a scappare via grazie alle triple di Braga e Jovanovic riuscendo ad arrivare fino al +11 sul 24-35 con Brescia costretta al time-out. Al rientro c’è prontamente la reazione della squadra di casa che con un parziale di 12-2 torna sul -1. La partita rimane sempre sul punto a punto e si arriva alla pausa lunga in perfetta parità sul 42-42. Terzo quarto dove la partita continua a rimanere sempre in equilibrio con la Bondi Vis che fatica in difesa a contenere i tiratori di Brescia mentre in attacco riesce a trovate buoni tiri sia da dentro l’area che dall’arco dei 3 punti. Si arriva prima a metà quarto sul 52 pari per poi finire sul 62-59.

Ultimo quarto dove è Brescia ad avere sempre la testa anche se con un massimo di 2 possessi di vantaggio. A metà quarto il punteggio è sul 72-68 con coach Santi costretto al time-out. Al rientro la Bondi Vis riesce prima a trovare il pareggio sul 73 pari e poi il sorpasso con il canestro di Romondia e con ancora un minuto e 50 da giocare. Brescia tenta una tripla ma sbaglia e dall’altra parte ancora Romondia porta la Bondi Vis sul +4. Brescia torna in attacco e questa volta segna la tripla del -1 ma la Bondi Vis non trema e prontamente Cazzanti risponde anche lui dall’arco dei 3 punti per tornare sul +4 con 40 secondi da giocare. Brescia non trova più il canestro e la Bondi Vis ai tiri liberi non sbaglia riuscendo a chiudere e a vincere la partita col punteggio di 76-83.

Vittoria fondamentale per la Bondi Vis, che si avvicina sempre di più alla fase successiva, complice anche la contemporanea sconfitta di Bergamo contro Fidenza.