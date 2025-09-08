Borsa di studio Txt per Lorenzo Erwin Tsamo . E’ un atleta Vis 2008 del presidente Bertelli

Impegno sul campo e grande attenzione al sociale e ai valori dello sport. È questa una delle mission principali della Bondi Vis 2008, che è da sempre vicina alle famiglie dei propri atleti e si impegna quotidianamente con il suo staff dirigenziale a estendere collaborazioni che possano supportare l’attività sportiva – e non solo – dei propri tesserati.

Nei giorni scorsi, è stata così consegnata la borsa di studio, sostenuta generosamente da Txt Educational Power, a un atleta vissino che si è distinto per l’intera stagione 2024-2025 per il suo comportamento esemplare e l’impegno dimostrato sul campo e fuori: è Erwin Tsamo Lorenzo ad aver ricevuto (nella foto con Filippo Bertelli), dunque, una fornitura completa di libri per il prossimo anno scolastico.

Tutta la Bondi Vis 2008, oltre a ringraziare Txt, è orgogliosa di accogliere nel proprio vivaio tanti giovani atleti come Erwin, e di avere al proprio fianco partner che condividano con la società tutti i valori sociali e umani trasmessi dallo sport, al di là dell’aspetto agonistico.