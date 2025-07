Bosi nuovo preparatore fisico dei Raggisolaris

Sarà Nicola Bosi insieme al suo staff a curare la preparazione fisica dei Raggisolaris e del Gruppo College della Raggisolaris Academy. Il preparatore fisico faentino, insieme al collaboratore Riccardo Fort, avrà questo importante compito che sarà fondamentale per vedere i giocatori pronti a lottare per quaranta minuti in ogni partita. Bosi, socio della palestra Fit&Joy di Faenza da quest’anno partner dei Raggisolaris, ha una lunga esperienza in ambito sportivo e nella pallacanestro, avendo svolto un tirocinio alla Scavolini Pesaro ai tempi in cui frequentava l’università e lavorando poi nel Faenza Basket Project in A1 e A2 femminile. È stato anche preparatore fisico del Romagna Rugby in A1 e al Faenza e al Forlì in ambito calcistico.

"Sono onorato di avere avuto questa opportunità da parte dei Raggisolaris – afferma Bosi (foto) – per poter curare la parte fisica della squadra di B Nazionale e del Gruppo College, due realtà che lavoreranno spesso insieme. Cercherò di mettere tutta la mia esperienza per aggiungere qualcosa al progetto Raggisolaris e fondamentale sarà pensare di poter raggiungere qualsiasi obiettivo, perché quando si hanno le giuste motivazioni, il fisico risponde in maniera molto positiva".

"Con i Raggisolaris inizieremo a lavorare dal punto fisico sin dal 6 agosto, giorno del raduno, l’attenzione sarà sulla costruzione strutturale dei giocatori che porterà allo sviluppo della forza, sviluppando la loro fisicità per permettere di rendere al massimo in campo. Riguardo al Gruppo College, invece, l’obiettivo è puntato sulla costruzione dell’atleta, perché parliamo di ragazzi che vanno dai 17 ai 19 anni".

Il commento del Dt Luigi Garelli: "Riteniamo che la collaborazione con Bosi e la Fit&Joy possa essere molto importante per la crescita della squadra e della società, perché avremo a disposizione competenze e strutture. Inoltre la filosofia di lavoro di Bosi e del suo staff è identica a quella di Pansa e hanno le stesse idee su come preparare la squadra".