Bramante con il Pescara: "Serve una difesa vera"

Serie B Interregionale. Domani si gioca la penultima giornata di andata.

Bramante. I ragazzi di coach Massimiliano Nicolini alle 18 ospitano al PalaMegabox il Pescara: "Una partita difficile perché veniamo da una netta sconfitta a Roseto e perché dobbiamo gestire una situazione di infortuni piuttosto complicata – così il tecnico dei biancoblù –. Dobbiamo tenere duro e cercare di portare a casa la partita contro una squadra dal potenziale atletico eccellente, probabilmente il più alto della categoria. Per fare risultato il nostro obiettivo principale sarà quello di tenere un atteggiamento difensivo migliore di Roseto".

Pisaurum. Alle 21,15 i verdearancio vanno a fare visita al Porto Recanati: "Altra squadra che è partita con obiettivi ben precisi – avvisa coach Maurizio Surico –, vogliono arrivare fra le prime cinque. La formazione del patron Pierini dispone di un roster molto competitivo. L’argentino Gamazo ala grande, la guardia Redolf, il play guardia Gulini e poi Anibaldi e Mancini. Partita e campo difficile e oltretutto vengono da una sconfitta pesante a Pescara, non certo preventivata. Noi ormai abbiamo la consapevolezza che possiamo giocare con tutti, se è vero che fino ad oggi l’unica partita sbagliata in pieno è stato il derby con Bramante. E con la consueta serenità affronteremo questo nuovo impegno". La Baseart sta facendo un buonissimo campionato. Loreto. Domenica l’Italservice (foto Tognacci) è a Matelica: "Morale alto dopo due vittorie consecutive, dove abbiamo fatto passi avanti nel gioco – dice l’allenatore Stefano Foglietti –. Giochiamo su un campo parecchio caldo, servono concentrazione e pazienza, rispetto nei confronti dei quotati avversari, ma senza alcuna paura. Il nostro è un gruppo nuovo che ha bisogno di maggiore tempo per esprimersi al meglio".

Beatrice Terenzi