Bramante con Senigallia. Loreto a Porto Recanati

In B interregionale si gioca la prima giornata del girone di ritorno.

Bramante. "Inizia il girone di ritorno e affronteremo oggi alle 18 al palaD di Campanara la Pallacanestro Senigallia – le parole di coach Max Nicolini –. Una squadra di alto livello, tecnica e fisica allenata molto bene da Andrea Gabrielli che ha confermato la sua solidità nel girone di andata e che si conferma tra le favorite del campionato. Il girone di ritorno a mio parere esprimerà situazioni nuove e con una classifica così corta in un campionato così equilibrato tutto può succedere. Da parte nostra siamo contenti di quanto fatto finora ma consapevoli che si rimette in discussione tutto e quindi massima concentrazione sul nostro percorso e sui nostri obiettivi. Per la partita con Senigallia mi auguro un numeroso pubblico".

Loreto. L’Italservice oggi (21.15) è a Porto Recanati. Così coach Stefano Foglietti: "Per loro è l’ultima spiaggia per restare agganciate alle prime, sono stati un po’ sfortunati, hanno perso due giocatori, adesso hanno preso un buon play. Dovremo fare una partita più solida e più convincente di quella nel derby con il Pisaurum. Se giochiamo come abbiamo fatto con il Pisaurum non basterebbe per vincere. Dovremo andare là a fare una partita tosta".

Pisaurum. "Domani alle 18 andremo a Pescara ad affrontare l’Amatori che all’andata nella prima di campionato ci fece uno sgambetto – spiega coach Maurizio Surico -. Siamo appaiati in classifica a 12 punti. Noi siamo molti cresciuti rispetto a quella gara e proveremo a riprenderci il nostro". Sugli avversari: "E’ una squadra che fa della difesa la sua arma migliore, ma anche offensivamente si fanno rispettare e possono contare su un organico completo in ogni ruolo. Gara sicuramente aperta ad ogni risultato e noi cercheremo di dare continuità alla bella prova offerta nel derby con Loreto, dove purtroppo il risultato non ci ha premiato, ma che ha confermato la nostra crescita e le nostre qualità".

Beatrice Terenzi