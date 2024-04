Bramante Pesaro sconfitto da Valdiceppo, complicata la situazione nel Play in Gold di serie B interregionale

Valdiceppo

75

Bramante

65

: Rimsa 23, Di Toro ne, Bischetti 14, Speziali 4, Buscaroli 13, Meschini 15, Casuscelli 3, Facciolà, Rath 3, Rimolo ne. All. Filippetti.

BRAMANTE PESARO: Cavedine ne, Delfino 23, Crescenzi ne, Ricci 7, Sgarzini, Druda ne, Ferri 5, Nicolini E. 3, Centis 5, Stefani 1, Panzieri 6, Giampaoli 15. All. Nicolini M.

Parziali: 12-8, 16-17, 19-17, 17-22, 11-1. Progressivi: 12-8, 28-25, 47-42, 64-64, 75-65.

Note: Usciti per 5 falli: Ricci e Sgarzini (Pesaro).

Non una buona partita quella affrontata dal Bramante Pesaro in Umbria, vista la posta in palio nl Play in Gold di serie B interregionale. Un primo tempo dal basso punteggio che nella ripresa ha visto Valdiceppo prendere in mano la gara andando fino alla doppia cifra di vantaggio. "Abbiamo trovato un buon gioco nei minuti finali che ci hanno permesso di andare avanti di 3, ma senza evitare i supplementari dove abbiamo ceduto 11 a 1". Questo il commento amaro del dirigente Matteo Longoni. Ora la situazione del Bramante si complica. Ma ancora non è detta l’ultima parola.

b. t.