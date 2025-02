Brescia, "poca energia". Brusco stop a Napoli

La Pallacanestro Brescia esce battuta dalla Fruit Village Arena di Napoli per 90-85. Prova negativa degli uomini di Poeta, che cedono nel finale contro una Napoli trascinata dai 22 punti di Totè e Pangos. Nonostante una vigilia con Cournooh febbricitante e Ivanovic debilitato da problemi intestinali, Brescia resta in partita fino all’ultimo. I lombardi chiudono con 20 punti di Ivanovic, 16 di Della Valle. Così Peppe Poeta: "Non abbiamo messo in campo l’energia necessaria". Prima del match un tifoso bresciano di 56 anni ha accusato un malore ed è stato ricoverato in Rianimazione.

